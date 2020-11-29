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Брестчане устроили акцию протеста в Брестской крепости
Источник материала: Хартия'97
Брестчане устроили акцию протеста в Брестской крепости
Всего в Бресте прошло около десяти акций протеста.
Брестчане устроили акцию протеста в Брестской крепости.
«Фашизм-лукашизм не пройдет», - написано на одном из плакатов.
Фото
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Всего в Бресте прошло около десяти акций протеста.
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