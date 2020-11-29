ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я — Песков»: с пресс-секретарем президента России случился казус

29.11.2020 20:49 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Я — Песков»: с пресс-секретарем президента России случился казус

12
  • 29.11.2020, 20:21
  • 9,817
«Я — Песков»: с пресс-секретарем президента России случился казус

Дмитрия Пескова не хотели пускать на каток.

Накануне вечером на Красной площади состоялось открытие ГУМ-катка.

На мероприятие пришли не только звезды российского шоубиза, но и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с супругой – фигуристкой Татьяной Навкой. Однако на входе случился казус, свидетелями которого стали журналисты Peopletalk.


— Вы в списках? — спросила девушка-хостес.

— А я что должен быть в списках? Я — Песков.

— Позвоните организаторам, — сказала девушка и перешла к другим гостям.

Пескову пришлось сделать звонок, после чего его пропустили на ивент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
На акциях протеста по всей Беларуси задержано более 300 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика