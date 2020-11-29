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«Я — Песков»: с пресс-секретарем президента России случился казус
Источник материала: Хартия'97
«Я — Песков»: с пресс-секретарем президента России случился казус
Дмитрия Пескова не хотели пускать на каток.
Накануне вечером на Красной площади состоялось открытие ГУМ-катка.
На мероприятие пришли не только звезды российского шоубиза, но и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с супругой – фигуристкой Татьяной Навкой. Однако на входе случился казус, свидетелями которого стали журналисты
— Вы в списках? — спросила девушка-хостес.
— А я что должен быть в списках? Я — Песков.
— Позвоните организаторам, — сказала девушка и перешла к другим гостям.
Пескову пришлось сделать звонок, после чего его пропустили на ивент.
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Дмитрия Пескова не хотели пускать на каток.
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