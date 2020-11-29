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На акциях протеста по всей Беларуси задержано более 300 человек
Источник материала: Хартия'97
На акциях протеста по всей Беларуси задержано более 300 человек
Сегодня белорусы вышли на Марши соседей.
В Минске и других городах Беларуси прошли Марши соседей.
В воскресенье было задержано более 300 человек, сообщает правозащитный центр
Задержания проходили в Минске, Боровлянах, Лесном, Дзержинске, Жодино, Могилеве, Витебске, Гродно и Бресте.
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Сегодня белорусы вышли на Марши соседей.
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