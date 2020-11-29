Источник материала: Хартия'97

Ученые назвали ключевую черту характера для счастливой семьи 29.11.2020, 20:05

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Она помогает сплоченности.

Психологи из Рочестерского университета в США считают, что ключевой чертой личности для создания счастливой и крепкой семьи является психологическая гибкость.

К такому выводу они пришли, проанализировав данные 174 исследований своих коллег на тему взаимоотношений в семье, которые охватывали почти 44 тысячи человек. Работа исследователей опубликована в Journal of Contextual Behavioral Science.

«Внимательность и эмоциональная гибкость в сложных ситуациях не только улучшает жизнь людей, но и может укреплять и обогащать близкие отношения», — говорит психолог Рональд Рогге, один из авторов исследования.

Ученые уточнили, что под психологической гибкостью они понимают открытость и принятие переживаний друг друга, как хороших, так и плохих, а также сознательное отношение ко всему происходящему в повседневной жизни.

Важными являются также способность не зацикливаться на переживаниях, сохранять видение перспективы в трудные времена, приверженность глубоким ценностям вопреки колебаниям настроения и способность идти к общей цели несмотря на временные трудности.

Психологическая гибкость приводит не только к способности преодолевать жизненные неприятности, но и способствует сплоченности семьи.

Обратной стороной этих черт являются избегание сложных переживаний и мыслей, отвлеченность, невнимательность, игнорирование происходящего, а также застревание в мыслях и чувствах, которые давно пора «отпустить». Это приводит к нагнетанию стресса, осуждению и взаимному недовольству, говорят исследователи.

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