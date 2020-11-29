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Ученые назвали ключевую черту характера для счастливой семьи
Источник материала: Хартия'97
Ученые назвали ключевую черту характера для счастливой семьи
Она помогает сплоченности.
Психологи из Рочестерского университета в США считают, что ключевой чертой личности для создания счастливой и крепкой семьи является психологическая гибкость.
К такому выводу они пришли, проанализировав данные 174 исследований своих коллег на тему взаимоотношений в семье, которые охватывали почти 44 тысячи человек. Работа исследователей
«Внимательность и эмоциональная гибкость в сложных ситуациях не только улучшает жизнь людей, но и может укреплять и обогащать близкие отношения», — говорит психолог Рональд Рогге, один из авторов исследования.
Ученые уточнили, что под психологической гибкостью они понимают открытость и принятие переживаний друг друга, как хороших, так и плохих, а также сознательное отношение ко всему происходящему в повседневной жизни.
Важными являются также способность не зацикливаться на переживаниях, сохранять видение перспективы в трудные времена, приверженность глубоким ценностям вопреки колебаниям настроения и способность идти к общей цели несмотря на временные трудности.
Психологическая гибкость приводит не только к способности преодолевать жизненные неприятности, но и способствует сплоченности семьи.
Обратной стороной этих черт являются избегание сложных переживаний и мыслей, отвлеченность, невнимательность, игнорирование происходящего, а также застревание в мыслях и чувствах, которые давно пора «отпустить». Это приводит к нагнетанию стресса, осуждению и взаимному недовольству, говорят исследователи.
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Она помогает сплоченности.
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