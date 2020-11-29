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Белорусы - силовикам: Включите мозг и задержите главного преступника страны

29.11.2020 20:49 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы - силовикам: Включите мозг и задержите главного преступника страны

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  • 29.11.2020, 19:49
  • 7,733
Белорусы - силовикам: Включите мозг и задержите главного преступника страны

Так будет лучше для всех.

Телеграм-канал «Баста» получил письмо от читателя:

- Марш соседей состоялся!

Не иначе исторические действия происходят уже 16-ое воскресенье подряд. Марш соседей достойно вошел в историю!

А вот сегодняшние действия силовиков больше напоминают истерические: безбашенные приказы, хаотическое метание «оливок» и «космонавтов», задержания из разряда «даешь план», и не важно, как.

Что тут сказать…

Граждане «силовики», не усугубляйте. А поскорее включайте мозг и задержите главного мошенника и преступника страны!

Всем будет лучше и по закону!

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