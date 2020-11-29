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Белорусы - силовикам: Включите мозг и задержите главного преступника страны
Источник материала: Хартия'97
Белорусы - силовикам: Включите мозг и задержите главного преступника страны
Так будет лучше для всех.
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- Марш соседей состоялся!
Не иначе исторические действия происходят уже 16-ое воскресенье подряд. Марш соседей достойно вошел в историю!
А вот сегодняшние действия силовиков больше напоминают истерические: безбашенные приказы, хаотическое метание «оливок» и «космонавтов», задержания из разряда «даешь план», и не важно, как.
Что тут сказать…
Граждане «силовики», не усугубляйте. А поскорее включайте мозг и задержите главного мошенника и преступника страны!
Всем будет лучше и по закону!
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Так будет лучше для всех.
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