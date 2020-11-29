|
Александр Масейков: «Каждый человек, который выступает на Олимпийских играх, хочет выступать под флагом своей страны»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе было много шума в сети из-за открытого письма белорусских спортсменов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В письме спортсмены открыто говорят, что спорт не должен быть связан с политикой и что их голос – это голос настоящего спортивного сообщества страны. В числе первых обращение подписали олимпийские чемпионы Александр Масейков (гребля на байдарках и каноэ), Алексей Абалмасов (гребля на байдарках и каноэ), Янина Провалинская-Корольчик (толкание ядра), Екатерина Карстен (гребля академическая), Сергей Булыгин (биатлон).
Александр Масейков, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Один из самых главных посылов, который у нас сегодня звучит – это каждый человек, который выступает на Олимпийских играх, хочет выступать под флагом своей страны, чтобы звучал его гимн. Это мечта каждого спортсмена.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Масейков: «Каждый человек, который выступает на Олимпийских играх, хочет выступать под флагом своей страны»
Новости Беларуси. На неделе было много шума в сети из-за открытого письма белорусских спортсменов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Его опубликовали на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)