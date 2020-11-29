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Мнение Александра Медведя по поводу открытого письма спортсменов Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе было много шума в сети из-за открытого письма белорусских спортсменов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В письме спортсмены открыто говорят, что спорт не должен быть связан с политикой и что их голос – это голос настоящего спортивного сообщества страны. В числе первых обращение подписали олимпийские чемпионы Александр Масейков (гребля на байдарках и каноэ), Алексей Абалмасов (гребля на байдарках и каноэ), Янина Провалинская-Корольчик (толкание ядра), Екатерина Карстен (гребля академическая), Сергей Булыгин (биатлон).
Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе:
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Новости Беларуси. На неделе было много шума в сети из-за открытого письма белорусских спортсменов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Его опубликовали на...
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