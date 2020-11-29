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Александр Барауля об открытом письме белорусских спортсменов: «Труды и старания не должны пропасть»

29.11.2020 20:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе было много шума в сети из-за открытого письма белорусских спортсменов. Его опубликовали на сайтах Минспорта и Национального олимпийского комитета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Напомним, о чем речь. В письме спортсмены открыто говорят, что спорт не должен быть связан с политикой и что их голос – это голос настоящего спортивного сообщества страны.

В числе первых обращение подписали олимпийские чемпионы Александр Масейков (гребля на байдарках и каноэ), Алексей Абалмасов (гребля на байдарках и каноэ), Янина Провалинская-Корольчик (толкание ядра), Екатерина Карстен (гребля академическая), Сергей Булыгин (биатлон).

Александр Барауля об открытом письме белорусских спортсменов: «Труды и старания не должны пропасть»

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Буквально стартовала три дня назад эта акция, и, по нашим сведениям, по примерным подсчетам, порядка 2500 спортсменов подписались под данным письмом.

Спортсмены ведут свою подготовку к Олимпиаде. Все мы надеемся, что она состоится все-таки в следующем году в Токио. Все мысли устремлены на это. Четыре года трудов не должны пропасть, поэтому призывы такие о том, чтобы не допускать спортсменов, само по себе очень неправильно. Люди работают, люди нацелены. Труды и старания не должны пропасть.

Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Мы будем готовиться и успешно выступим.

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Люди в материале: Александр Барауля, Александр Масейков, Алексей Абалмасов, Янина Провалинская-Корольчик, Екатерина Карстен, Сергей Булыгин

 
 
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Новости Беларуси. На неделе было много шума в сети из-за открытого письма белорусских спортсменов. Его опубликовали на сайтах Минспорта и Национального...
 
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