Минская милиция об итогах сегодняшних протестов: 250 задержанных

Источник материала: Onliner

ГУВД Минска дало свое видение сегодняшних событий в столице. По данным милиции, с 12:00 до 14:00 в городе пытались собраться небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы. В некоторых местах собравшиеся выходили на проезжую часть, блокируя движение, в том числе общественного транспорта; задержаны около 250 наиболее активных участников противоправных действий, сообщает милиция.

В отношении задержанных за нарушение законодательства о массовых мероприятиях проводится проверка.

ГУВД отмечает, что в течение недели сотрудники милиции установили личности более 100 человек, ранее принимавших участие в митингах, — они привлечены к ответственности, в том числе уголовной.

Цифры ГУВД несколько ниже, чем данные лишенного регистрации в Беларуси центра «Весна», который собирает данные по всей стране — у него на 20:50 в списке 320 задержанных.