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«Понимают, что находятся в стабильной стране». Как на рогачёвском предприятии удалось сохранить прибыльное производство?

29.11.2020 21:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вмешаться в производственный процесс на Рогачевском молочно-консервном комбинате в этом году грозила не только пандемия. В начале осени попытки «расшатать» коллектив работники предприятия пресекли, выйдя на центральную площадь Рогачева с государственными флагами под аплодисменты горожан, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Флагман экономики должен быть ориентиром и в общественной жизни, уверен Вячеслав Ясенецкий. И здесь важна четкая позиция.

«Понимают, что находятся в стабильной стране». Как на рогачёвском предприятии удалось сохранить прибыльное производство?

Вячеслав Ясенецкий, начальник цеха по производству жестебанки Рогачевского молочно-консервного комбината:
Сидеть на месте мы не можем, потому что в целом от этого зависит не только экономика комбината, но и экономика Республики Беларусь. Люди понимают, в какой стране они живут, в какой стране работают. Стабильная заработная плата, обучение, медицина. Они понимают, что находятся в стабильной стране. Коллектив на сегодняшний день сплоченный. Он был, остается и будет сплоченным. И не позволит внести какие-то корректировки и шатания со стороны.

«Понимают, что находятся в стабильной стране». Как на рогачёвском предприятии удалось сохранить прибыльное производство?

Если перемены, то исключительно конструктивные. Например, модернизация производства жестяной банки помогает экономить миллионы. Новая технология позволила уменьшить массу тары на треть.

Сыр со вкусом сгущённого молока. На рогачёвском предприятии изготавливают редкий продукт

«Понимают, что находятся в стабильной стране». Как на рогачёвском предприятии удалось сохранить прибыльное производство?

Вячеслав Ясенецкий:
На сегодняшний день благодаря переходу на более тонкие материалы предприятие экономит порядка 200 тонн металла в месяц. Это достаточно большой расход.

Люди в материале: Вячеслав Ясенецкий, Александр Добриян

 
 
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Новости Беларуси. Вмешаться в производственный процесс на Рогачевском молочно-консервном комбинате в этом году грозила не только пандемия. В начале осени попытки...
 
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