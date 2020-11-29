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«Надо было сказать, как надо было обманывать!» Надежда Микулич рассказала о том, что запрещалось в легендарных «Верасах»

29.11.2020 21:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь, рассказала, чего нельзя было делать известным артистам «Верасов».

Вадим Щеглов, ведущий:
А вот после ухода из коллектива вам долгое время запрещали общаться с прессой. Это позиция Раинчика была?

«Надо было сказать, как надо было обманывать!» Надежда Микулич рассказала о том, что запрещалось в легендарных «Верасах»

Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Нет. Дело в том, что нам всем запрещал. Когда мы работали в «Верасах», нам было запрещено говорить.

Вадим Щеглов:
С журналистами?

Надежда Микулич:
Да. Это что-то было. Я помню однажды, когда мы были в Болгарии, но там так случилось просто случайно. Мы сидели где-то в кафе и вдруг прямо ко мне камера, микрофон и вопрос.

«Надо было сказать, как надо было обманывать!» Надежда Микулич рассказала о том, что запрещалось в легендарных «Верасах»

Вадим Щеглов:
Вы же убегать не будете?

«Надо было сказать, как надо было обманывать!» Надежда Микулич рассказала о том, что запрещалось в легендарных «Верасах»

Надежда Микулич:
Нет, мы сидим за столом. Я начала рассказывать, но я же правду честную говорю, как есть. Но, правда, меня колотило. Я ни разу в жизни ни одного слова не сказала, а тут вдруг вот так вот и за рубежом. Но ничего, я все рассказала, все честно. Потом приходит ко мне Василий в номер, весь такой «бух, бух, бух». Я говорю: «Вася, я же все рассказала так, как на самом деле». Я сейчас не помню, о чем речь была. Вот не то. Я говорю, что надо было предупредить, надо было сказать, как надо было обманывать, что-то приукрасить, может. Я рассказала правду. Может, это было про песни, которые мы пели. Мы пели политические, патриотические песни на испанском языке и наши на русском языке. Короче говоря, я не помню, о чем, но факт того, что я не могла врать, я рассказала правду, а надо было что-то придумать.

«Каждый должен был высказаться». Надежда Микулич рассказала, что на самом деле происходило в легендарных «Верасах» – подробнее здесь

Люди в материале: Вадим Щеглов, Надежда Микулич, Василий Раинчик

 
 
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь, рассказала, чего нельзя было делать известным артистам...
 
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