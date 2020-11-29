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Надежда Микулич рассказала о мечте выступить с Президентским оркестром
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гостья программы «
Вадим Щеглов, ведущий:
Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь, рассказала о заветной мечте. Вадим Щеглов, ведущий: Вы...
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