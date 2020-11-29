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Надежда Микулич рассказала о мечте выступить с Президентским оркестром

29.11.2020 21:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь, рассказала о заветной мечте.

Вадим Щеглов, ведущий:
Вы сказали, что одна из ваших мечт, скажем так, о чем вы мечтаете – это выступить с Президентским оркестром. Были какие-то предложения?

Надежда Микулич рассказала о мечте выступить с Президентским оркестром

Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Был момент, когда я хотела сорокалетие на сцене отметить, а уже будет пятидесятилетие, но я не знаю. Дело в том, что я хотела во Дворце Республики, и разговаривала с директором тогда, но это очень дорого стоит. Это все упирается в деньги.

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Люди в материале: Вадим Щеглов, Надежда Микулич

 
 
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь, рассказала о заветной мечте. Вадим Щеглов, ведущий: Вы...
 
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