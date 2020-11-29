Дезинфекция помещений и оборудования. Как работает производство в Рогачёве во время второй волны коронавируса

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 146 миллионов банок в год. К слову, с начала года, несмотря на пандемию, производство на Рогачевском молочно-консервном комбинате выросло на четыре процента, а экспорт почти на четверть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Впервые сгущенка отправилась в Объединенные Арабские Эмираты и Сингапур. Всего же в экспортном списке почти два десятка государств. Одним словом, болеть некогда, нужно работать. Масочным же режимом на пищевом производстве и вовсе никого не удивишь.

Только молоко и сахар. Как в Рогачёве готовят знаменитую сгущёнку?





Олег Самышин, начальник консервного цеха Рогачевского молочно-консервного комбината:

Мы как-то его не заметили, потому что у нас на комбинате масочный режим уже раньше был объявлен всем по Гомельской области, поэтому мы не ощутили. Режим работы предприятия не изменился, изменились немножко условия дезинфекции помещений, дезинфекции оборудования, стали более жесткими. Переживания у людей есть, но, в принципе, такого, чтоб была какая-то паника… Обычный рабочий режим.