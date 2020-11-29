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Дезинфекция помещений и оборудования. Как работает производство в Рогачёве во время второй волны коронавируса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 146 миллионов банок в год. К слову, с начала года, несмотря на пандемию, производство на Рогачевском молочно-консервном комбинате выросло на четыре процента, а экспорт почти на четверть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Впервые сгущенка отправилась в Объединенные Арабские Эмираты и Сингапур. Всего же в экспортном списке почти два десятка государств. Одним словом, болеть некогда, нужно работать. Масочным же режимом на пищевом производстве и вовсе никого не удивишь.
Олег Самышин, начальник консервного цеха Рогачевского молочно-консервного комбината:
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Дезинфекция помещений и оборудования. Как работает производство в Рогачёве во время второй волны коронавируса
Новости Беларуси. 146 миллионов банок в год. К слову, с начала года, несмотря на пандемию, производство на Рогачевском молочно-консервном комбинате выросло на четыре...
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