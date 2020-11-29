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Врачу Марадоны выдвинули обвинение в непредумышленном убийстве
Источник материала: Хартия'97
Врачу Марадоны выдвинули обвинение в непредумышленном убийстве
В Аргентине возбудили уголовное дело по факту смерти футболиста.
Прокуратура Аргентины предъявила обвинение по делу о смерти футболиста Диего Марадоны его личному врачу 39-летнему Леопольдо Луке.
Об этом сообщает
Медика подозревают в непредумышленном убийстве, неоказании помощи и оставлении больного без присмотра. Расследование начали после показаний дочерей Марадоны, которые усомнились в действиях и квалификации Луке и попросили узнать подробности о лечении и препаратах, назначенных футболисту в течение последних недель.
Полиция провела обыски в доме и рабочем кабинете врача в рамках расследования. Оттуда изъяли мобильные телефоны, компьютеры и медицинскую документацию, в том числе историю болезни Марадоны.
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В Аргентине возбудили уголовное дело по факту смерти футболиста.
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