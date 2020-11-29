ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Врачу Марадоны выдвинули обвинение в непредумышленном убийстве

29.11.2020 21:51 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Врачу Марадоны выдвинули обвинение в непредумышленном убийстве

  • 29.11.2020, 21:37
Врачу Марадоны выдвинули обвинение в непредумышленном убийстве

В Аргентине возбудили уголовное дело по факту смерти футболиста.

Прокуратура Аргентины предъявила обвинение по делу о смерти футболиста Диего Марадоны его личному врачу 39-летнему Леопольдо Луке.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на телеканал Todo Noticias.

Медика подозревают в непредумышленном убийстве, неоказании помощи и оставлении больного без присмотра. Расследование начали после показаний дочерей Марадоны, которые усомнились в действиях и квалификации Луке и попросили узнать подробности о лечении и препаратах, назначенных футболисту в течение последних недель.

Полиция провела обыски в доме и рабочем кабинете врача в рамках расследования. Оттуда изъяли мобильные телефоны, компьютеры и медицинскую документацию, в том числе историю болезни Марадоны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Аргентине возбудили уголовное дело по факту смерти футболиста.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бастуй, Беларусь!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика