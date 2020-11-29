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Марш соседей прошел в двух микрорайонах Бреста

29.11.2020 21:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

29 ноября жители Бреста провели Марш соседей в двух микрорайонах.

Марш соседей прошел в двух микрорайонах Бреста

Как сообщает БелаПАН, в микрорайоне Восток около 100 человек с бело-красно-белыми флагами прошли по улице Янки Купалы, в микрорайоне Граевка — около 70 человек также с бело-красно-белыми флагами шествовали по улице Красногвардейской.

Участники акций скандировали «Я выхожу!», «Далучайся!», «Верым! Можам! Пераможам!», «Жыве Беларусь!».

В разных частях города люди с бело-красно-белыми флагами выстраивались в цепи солидарности.

В микрорайоне Березовка силовики задержали двух парней. По предварительной информации, у одного из них в рюкзаке был бело-красно-белый флаг. На пешеходной улице Советской задержали 63-летнюю пенсионерку.

 
Теги: Брест
 
 
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29 ноября жители Бреста провели Марш соседей в двух микрорайонах.
 
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