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12-летняя белоруска заняла пятое место на детском «Евровидении»
Источник материала: Onliner
Сегодня в финале детского «Евровидения» Арина Пехтерева из Могилева стала пятой с песней «Пришельцы». На первом месте француженка Валентина Тронель. Конкурс в этом году проходил онлайн.
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Сегодня в финале детского «Евровидения» Арина Пехтерева из Могилева стала пятой с песней «Пришельцы». На первом месте француженка Валентина Тронель. Конкурс в...
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