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Сыр со вкусом сгущённого молока. На рогачёвском предприятии изготавливают редкий продукт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Процесс модернизации на Рогачевском молочно-консервном комбинате не останавливается ни на день: в 2020 году выпуск сгущенного молока за счет нового оборудования увеличат на несколько миллионов банок. Здесь уже работает пока единственная в стране современная линия по розливу молока в стеклянную бутылку. И инвестиции не ограничиваются только стенами предприятия. Комбинат активно вкладывает в сырьевую зону, а она раскинулась на сотни километров с юга на север Гомельской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Сазонов, заместитель генерального директора по производству Рогачевского молочно-консервного комбината:
Сгущенка, безусловно, главный бренд предприятия. Однако на его производство идет лишь часть поступающего на комбинат молока. Ассортимент давно перевалил за сотню наименований: помимо консервов, молочные продукты для детского питания, цельномолочная продукция и, конечно, сыры.
Александр Мачеча, и. о. начальника цеха по производству сыров Рогачевского молочно-консервного комбината:
Линейка рогачевских сыров уже достигла 27 сортов. На ряду с привычными пошехонским и голландским – европейская классика. Элитные сыры к новогоднему столу заложили еще в сезон большого молока. Этот урожай зреет не один месяц.
Александр Добриян, корреспондент:
Во вкусе этого не имеющего аналогов сыра действительно хорошо угадывается знакомый с детства вкус. Разумеется, сахар в сыр никто не добавляет. Но сам факт бережного отношения к своим традициям однозначно подкупает. Как и в прямом смысле по-семейному теплые отношения в полуторатысячном коллективе.
Александр Сазонов:
Стать частью этой большой семьи в Рогачеве действительно мечтают многие. Престиж не только в хорошей зарплате, весомом социальном пакете и ежемесячных бонусах, но в том числе и в простых человеческих отношениях. Здесь умеют слышать друг друга и понимают: успех каждого – неотъемлемая часть общего процветания.
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Новости Беларуси. Процесс модернизации на Рогачевском молочно-консервном комбинате не останавливается ни на день: в 2020 году выпуск сгущенного молока за счет...
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