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«Каждый месяц в магазине продается 100 экземпляров Короткевича». Рассказываем, почему классик так популярен у белорусов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Дикая охота короля Стаха», «Колоса под серпом твоим», «Лодка отчаяния»... Его произведения стали достоянием белорусской литературы. На этой неделе белорусы отметили 90-летие со дня рождения Владимира Короткевича, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Драматург, переводчик, поэт, художник – кем еще был классик? И как память о нем чтят в Орше – родине Владимира Семеновича.
Владимир Короткевич, писатель:
Двухминутный, но с глубоким смыслом. Отрывок из выступления, считай, единственное видео с участием Короткевича, сохранившееся до наших дней. Здесь писатель полон любви к людям и стране, которых он заставил гордиться своей историей,
Светлана Кожемяко, старший научный сотрудник Государственного музея истории белорусской литературы:
«Рабі нечаканае, рабі – як не бывае. І тады пераможаш». Короткевич сам создал творческое направление и страдал из-за свободы мысли. Цензура, слежка КГБ, запрет печати. Может, поэтому им зачитывались? Может, поэтому за его книгами были очереди? А некоторые экземпляры даже воровали из библиотек. Их просто невозможно было заказать.
Михаил Басалыга, художник:
Читают ли классика сегодня? В Беларуси, независимость которой он предсказывал, когда про это не могли и мечтать? Ищем ответы в Центральном книжном магазине. Здесь каждый месяц продается 100 экземпляров Короткевича. Заметьте, только в одном магазине сотня. Цифра – доказательство его популярности.
Ольга Чепига, заведующий секцией художественной литературы Центрального книжного магазина:
Особенно уважают классика в Орше. В музее сохранили более 600 экспонатов, связанных с Короткевичем. Личные вещи, рисунки, письма, фотографии, видеотека. В 2013 году учреждение посетили 130 тысяч человек.
Анастасия Смолякова, старший научный сотрудник Оршанского музея В. Короткевича:
Дом в Орше, где жил Короткевич, сейчас выкуплен. Местный меценат Андрей Балабин хочет сделать здесь современный музей. Он станет подарком для города. Им стал и рисунок по мотивам творчества Владимира Семеновича, который уже украшает одно из зданий.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Мурал видно издалека. Он символично возвышается над пейзажами. На пятиэтажную высоту рисунок поднял Дмитрий Толкачев. Художник (как и сам Короткевич, из Орши) подготовил три варианта эскизов.
Дмитрий Толкачев, художник:
В свое время «рисовали» Короткевича (и писателя, и созданный им художественный мир) Вячеслав Телеш, Николай Купава. Интересно, что 600 рисунков оставил после себя и сам классик. Кстати, очень убедительных. Интереснейшие из них (а также впервые – книги из домашней библиотеки автора) выставили в Национальной библиотеке.
Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:
Наиболее близким мир Короткевича стал для Михаила Басалыги. Художник иллюстрировал «Дикую охоту короля Стаха», «Христос приземлился в Гродно». Здесь Басалыга, который был лично знаком с «дядей Володей», нашел свою Беларусь: одновременно и величественную, и нежную.
Дмитрий Боярович:
Михаил Басалыга:
Писатель за счет многогранности привлекал талантливых людей. Художники, поэты, переводчики. Их творчество создавло художественные перекрестки. Однако до сих пор они не изучены. Кто знает, с какими артефактами суждено встретиться потомкам?
Михаил Рыбаков, директор Государственного музея истории белорусской литературы:
В каждой полноценной литературе должен быть свой Короткевич. Так думал Адам Мальдис. И в этом смысле белорусской – повезло. Она имеет, так сказать, фору в виде его наследия. А значит, несмотря на то, что сердце автора уже не бьется, – была, есть и будет.
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«Каждый месяц в магазине продается 100 экземпляров Короткевича». Рассказываем, почему классик так популярен у белорусов
Новости Беларуси. «Дикая охота короля Стаха», «Колоса под серпом твоим», «Лодка отчаяния»... Его произведения стали достоянием белорусской литературы. На этой...
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