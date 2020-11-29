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Вновь задержана фотокор газеты «Новы Час» Яна Трусило
Источник материала: Навiны
В ходе сегодняшних акций протеста задержана фотокорреспондент негосударственного еженедельника «Новы Час» Яна Трусило. Она доставлена в УВД Ленинского района Минска, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
1 ноября Трусило была задержана в столице на Марше против террора и на следующий день
Задержанные сегодня в Бресте на Марше соседей журналисты Станислав Коршунов («Брестская газета», TUT.by) и Максим Хлебец («Брестская газета») отпущены на свободу из Ленинского РУВД, сообщает городской журнал «Бинокль». На них составлены протоколы об административном правонарушении.
23 октября Хлебец был арестован на 15 суток за якобы участие в акции протеста 18 октября.
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В ходе сегодняшних акций протеста задержана фотокорреспондент негосударственного еженедельника «Новы Час» Яна Трусило. Она доставлена в УВД Ленинского района...
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