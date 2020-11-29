Костевич о сокращении отпуска по уходу за ребенком: будут ясли — мамы сами пойдут на работу (видео)

Источник материала: Onliner

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала на ОНТ о некоторых новшествах, которые ждут нас. Речь шла о растущих пенсиях, других выплатах, изменении страхового стажа... Кроме того, у министра спросили, что лично она думает по поводу озвученной недавно идеи сократить отпуск по уходу за ребенком (сейчас он 3 года).

Костевич сообщила, что 1 декабря состоится второе в этом году повышение пенсии — на 6% (до этого на те же 6% она была повышена 1 июня). Таким образом, средняя пенсия по возрасту для неработающего пенсионера с 1 декабря получится 513 рублей, что, по словам Костевич, на 12% больше, чем в декабре прошлого года. Всего же в 2020 году на пенсии мы потратим больше 13 миллиардов рублей — почти 9% ВВП.

Еще одно изменение: 1 января 2021 года с 9 до 12 лет поменяется максимальный период зачета стажа по уходу за ребенком до 3 лет — тот стаж, который учитывается при назначении пенсии.

— Еще одна важная мера касается мам, которые родили четверых и более деток, — это страховой стаж, — сообщила Ирина Костевич. — В следующем году страховой стаж, для того чтобы войти в пенсионную систему, должен составить 18 лет. С 2025 года — уже 20. Для мам, воспитавших четверых деток страховой стаж будет 10 лет. Если один из родителей не менее 20 лет воспитывал ребенка-инвалида с рождения первой группы, то с 1 января 2021 года пенсия увеличивается в 2 раза.

Недавно во время приезда на «Гомсельмаш» Александр Лукашенко заговорил про сокращение отпуска по уходу за ребенком, сказал, что обсудить эту тему должны парламентарии и правительство. Министр на эту тему высказалась так:

— Наверное, в нашем государстве это самая значимая льгота и гарантия по сравнению с другими странами. Причем это оплачиваемые три года... Мы проанализировали, как сегодня пользуются этой социальной гарантией наши мамы. Детки с года до трех (68 тысяч детей) регулярно посещают детский садик. Мам, которые вышли на полную занятость, чуть больше 6 тысяч. В данной ситуации государство дважды льготирует, поддерживает мам.

На просьбу высказать все же личное мнение о том, сокращать отпуск по уходу за ребенком или нет, Ирина Костевич сказала:

— Если в стране будут обеспечены услуги по уходу за детьми с раннего возраста, открыты в максимальных объемах ясельные группы, мамы сами активно пойдут на работу.