Андрей Муковозчик: медики сейчас подвергаются усиленной информационной атаке. Это очень корпоративное сообщество

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В гостях студии «Неделя. P.S.» Андрей Муковозчик, ведущий телеканала СТВ, публицист, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня» и политолог Андрей Лазуткин.

Юлия Бешанова, ведущая:

На этой неделе взорвалась настоящая информационная бомба, когда Президент, присутствуя в 6-й клинической больнице Минска, озвучил впервые, наверное, за 26 лет секретные сводки, которые положили ему буквально утром на стол сотрудники КГБ. Что это было и почему это было сделано именно в такой аудитории?

Медики сейчас подвергаются усиленной информационной атаке. Это очень корпоративное сообщество





Андрей Муковозчик, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Я полагаю, что медикам стоит оценить такой шаг, потому что, я думаю, что те вещи предусмотрены и об этом подумано 8-15 раз. Но вполне возможно, что мы подставили тех своих людей, которые помогали нам добывать эти информационные крохи, важные информационные куски со столов западных политиков, поэтому шаг беспрецедентный – оглашение информационных материалов, и сделано это перед медиками.

Я полагаю, еще и вот почему: медики сейчас подвергаются усиленной информационной атаке, именно медики. Во-первых, очень корпоративное сообщество, очень коллегиальное с весьма специфическим образом мышления и вплоть до медицинского сленга. Они работают с людьми, с жизнями и со здоровьем. У них обостренное чувство справедливости, обостренное чувство сострадания, поэтому когда в этом сообществе заводится хотя бы одна паршивая овца, это больно бьет по сообществу в первую очередь. Оно дезориентируется, врачи начинают сомневаться в том числе и в себе, и в своем государстве, в своем лидере и так далее.

Юлия Бешанова:

То есть такая открытость – это единственный вариант показать, что происходит на самом деле?





Андрей Муковозчик:

Более того, именно эти данные, не другие, а именно данные разведки, данные, полученные вопреки воле тех, кто эти данные дал, они обнародованы именно перед медиками. Это знак высокого доверия.

Мне кажется, здесь не о «вбить клин» надо говорить, хотя и это полезно, хорошо. Тут сорваны покровы, и люди обнаженные, голые, некрасивые, которых застали за… Ведь ни одного опровержения цитат не было. Идет сплошной стон по поводу того, что «да вот мы, да как они могли, а вы что, а вы чего молчите?» Сказать нечего, потому что, скорее всего, это именно так и было.

«Поляки «гонорливые» до невозможности, и они очень хотят играть хотя бы какую-то скрипку»

Андрей Муковозчик:

Смотрите, солидарность польская – и это не секрет, это давно известно – она подпитывалась американцами, а не европейцами. Из всех бывших постсоциалистических стран Польша первая уверенно пошла по пути продажи собственной промышленности западных корпорациям. Отлично мы это помним, видели своими глазами, что такое шоковая терапия по-польски: с чего это все начинается, затем приходит кредит, все оживляется, промышленности, правда, собственной нет, но ничего страшного.

Юлия Бешанова:

Но иллюзия развития экономики есть.





Андрей Муковозчик:

Гастарбайтеры заменят. Но я сейчас не об этом. Польша в Евросоюзе торчит большой-большой костью, поляки же «гонорливые» до невозможности, и они очень хотят играть хотя бы какую-то скрипку. Понятно, что ни Франция, ни Великобритания, когда она была, ни тем более Германия этого не допустят от слова никогда. Просто никогда и никак. Но поляки от Евросоюза зависят гораздо меньше, чем те же венгры, румыны, не говоря уже о болгарах и так далее. Они опираются в том числе и на американскую помощь.

Но в такой лодке, раскорячившись, плыть долго – трудно. Мне кажется, они не просто сошли с ума, они сошли с ума от безысходности. С Евросоюзом ничего не получается, не получается вылезти высоко, все время получают по шапке, плюс санкции, которые им реально грозят, плюс их заставляют буквально перестать думать о том, что они суверенная страна и подстроить свои законы под законы Евросоюза. То есть хватит уже, наигрались в самостоятельность.

«Они делают страну разменной монетой. Правящей верхушке, мне кажется, все равно, что будет с Польшей»

Поляки этого страшно не хотят, поэтому завязаны на Америку, отсюда Трамп, отсюда освоение бюджетов, отсюда НАТОвские и американские в том числе базы на собственной территории. Не понимая, фактически они делают страну разменной монетой. Правящей верхушке, мне кажется, все равно, что будет с Польшей.

Эта ситуация ровно перед тем потопом, когда Речь Посполитая окончательно потеряла – единственная в Европе – собственную государственность. Очень похожая ситуация. И меня это тревожит, это непредсказуемые вещи.





Юлия Бешанова:

Польше, как мне кажется, сейчас не до дел Беларуси. Им бы со своими разобраться проблемами, которые возникли.

С точки зрения людей, которые выходят гулять, с точки зрения тех, кто бузит на районах, для них не существует таких деятелей, как Латушко

Андрей Муковозчик:

Их не замечает не только Президент, их не замечают и те, кому они адресуются. Я получаю массу матерных приветов из различных соцсетей, я вынужден на это все смотреть. С точки зрения людей, которые выходят гулять, с точки зрения тех, кто бузит на районах и собираются во дворах, чтобы сбегать к магазину и потом гордо разойтись, для них не существует таких деятелей, как Латушко. Кто это? Они для них не авторитетные, они ими не избирались никогда, они для них чужие абсолютно, вот же в чем дело. Люди просто подвисли в безвоздушном пространстве, никакой поддержки ниоткуда, кроме как из Вашингтона, потому что вы говорите про Прагу, «Радио Свобода», а это прямое финансирование Вашингтона.

Юлия Бешанова:

Складывается ощущение, что пытаются переделить Европу. Наверное, больше всего обидно, если можно так говорить о внешней политике, было выступление Украины. Кстати, они единственные, кто попытался опровергнуть эту цитату, отмыться от того, что прозвучало, когда они стали откровенно втягиваться в эту игру против Беларуси. Как вы оцениваете такое поведение украинского лидера?

Я искренне симпатизировал Владимиру Зеленскому. Его победа на выборах была действительно знаковой

Андрей Лазуткин, политолог:

Мы не ждали ничего хорошего от украинского руководства.





Юлия Бешанова:

От Украины мы могли ждать чего-то хорошего.

Андрей Муковозчик:

А что он может сделать? Я искренне симпатизировал Володе Зеленскому, Владимиру Александровичу. Но это трудно выкорчевать, у нас были какие-то отношения достаточно долгие, и в конце концов его победа на выборах была действительно знаковой, запоминающейся. Для меня это сразу не было обнадеживающим, и сейчас я просто убеждаюсь. А что он может сделать? Он стоит как вол в ярме, ярмо надето МВФ, Европой, Центробанком, американцами, там и вошь и жаба управляют этой бедной Украиной. А что ты можешь сделать? Вот он и плетется, что называется: куда его цоб – цобе, цоб – цобе.