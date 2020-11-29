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Андрей Муковозчик: медики сейчас подвергаются усиленной информационной атаке. Это очень корпоративное сообщество
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В гостях студии «Неделя. P.S.» Андрей Муковозчик, ведущий телеканала СТВ, публицист, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня» и политолог Андрей Лазуткин.
Юлия Бешанова, ведущая:
Медики сейчас подвергаются усиленной информационной атаке. Это очень корпоративное сообщество
Андрей Муковозчик, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»:
Я полагаю, еще и вот почему: медики сейчас подвергаются усиленной информационной атаке, именно медики. Во-первых, очень корпоративное сообщество, очень коллегиальное с весьма специфическим образом мышления и вплоть до медицинского сленга. Они работают с людьми, с жизнями и со здоровьем. У них обостренное чувство справедливости, обостренное чувство сострадания, поэтому когда в этом сообществе заводится хотя бы одна паршивая овца, это больно бьет по сообществу в первую очередь. Оно дезориентируется, врачи начинают сомневаться в том числе и в себе, и в своем государстве, в своем лидере и так далее.
Юлия Бешанова:
Андрей Муковозчик:
Мне кажется, здесь не о «вбить клин» надо говорить, хотя и это полезно, хорошо. Тут сорваны покровы, и люди обнаженные, голые, некрасивые, которых застали за… Ведь ни одного опровержения цитат не было. Идет сплошной стон по поводу того, что «да вот мы, да как они могли, а вы что, а вы чего молчите?» Сказать нечего, потому что, скорее всего, это именно так и было.
«Поляки «гонорливые» до невозможности, и они очень хотят играть хотя бы какую-то скрипку»
Андрей Муковозчик:
Юлия Бешанова:
Андрей Муковозчик:
Но в такой лодке, раскорячившись, плыть долго – трудно. Мне кажется, они не просто сошли с ума, они сошли с ума от безысходности. С Евросоюзом ничего не получается, не получается вылезти высоко, все время получают по шапке, плюс санкции, которые им реально грозят, плюс их заставляют буквально перестать думать о том, что они суверенная страна и подстроить свои законы под законы Евросоюза. То есть хватит уже, наигрались в самостоятельность.
«Они делают страну разменной монетой. Правящей верхушке, мне кажется, все равно, что будет с Польшей»
Поляки этого страшно не хотят, поэтому завязаны на Америку, отсюда Трамп, отсюда освоение бюджетов, отсюда НАТОвские и американские в том числе базы на собственной территории. Не понимая, фактически они делают страну разменной монетой. Правящей верхушке, мне кажется, все равно, что будет с Польшей.
Эта ситуация ровно перед тем потопом, когда Речь Посполитая окончательно потеряла – единственная в Европе – собственную государственность. Очень похожая ситуация. И меня это тревожит, это непредсказуемые вещи.
Юлия Бешанова:
С точки зрения людей, которые выходят гулять, с точки зрения тех, кто бузит на районах, для них не существует таких деятелей, как Латушко
Андрей Муковозчик:
Юлия Бешанова:
Я искренне симпатизировал Владимиру Зеленскому. Его победа на выборах была действительно знаковой
Андрей Лазуткин, политолог:
Юлия Бешанова:
Андрей Муковозчик:
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Андрей Муковозчик: медики сейчас подвергаются усиленной информационной атаке. Это очень корпоративное сообщество
Новости Беларуси. В гостях студии «Неделя. P.S.» Андрей Муковозчик, ведущий телеканала СТВ, публицист, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня» и политолог Андрей...
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