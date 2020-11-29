ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Это полная ложь». Сергей Лавров про слухи о контактах Москвы с представителями белорусской оппозиции

29.11.2020 23:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Об отсутствии диалога, подвижек и желании менять чаще всего говорят оппоненты действующей белорусской власти и руководители стран, в которых те нашли приют, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Это полная ложь». Сергей Лавров про слухи о контактах Москвы с представителями белорусской оппозиции

Возможно, некоторые из них, к слову, тоже экс-дипломаты, просто не успевают отслеживать официальную белорусскую повестку, поскольку заняты выстраиванием контактов с западными партнерами и, как говорят, с Россией. Правда, в Москве об этом ничего не слышали.

«Это полная ложь». Сергей Лавров про слухи о контактах Москвы с представителями белорусской оппозиции

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Он не просто высказывается о возможности неофициальных контактов с Москвой, он утверждает, что такие контакты ведутся, что они скоординированы, заявляет беспардонно, что он не может назвать фамилии, но контакты на достаточно высоком уровне. И спекулирует на тему того, будет ли дозволено мне сообщить об этом белорусским друзьям.

Хочу очень коротко ответить на ваш вопрос: это полная ложь. И лишний раз характеризует тех, кто пытается на заграничных хлебах делать себе непонятно какую карьеру.

Читайте также:

Владимир Макей: с удовлетворением отмечаю оказываемую Россией поддержку в послевыборный период нашей стране

Сергей Лавров: у нас есть Союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость

Сергей Лавров: нас беспокоит линия западников на установление контроля над международными организациями

Люди в материале: Сергей Лавров, Павел Латушко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Об отсутствии диалога, подвижек и желании менять чаще всего говорят оппоненты действующей белорусской власти и руководители стран, в которых те...
 
Новости дня
Новости разные
 
Николай Щёкин: пройдёт время, и те, кто выходил под лозунгами, сами скоро попросят Лукашенко остаться Президентом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика