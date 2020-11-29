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«Это полная ложь». Сергей Лавров про слухи о контактах Москвы с представителями белорусской оппозиции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Об отсутствии диалога, подвижек и желании менять чаще всего говорят оппоненты действующей белорусской власти и руководители стран, в которых те нашли приют, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Возможно, некоторые из них, к слову, тоже экс-дипломаты, просто не успевают отслеживать официальную белорусскую повестку, поскольку заняты выстраиванием контактов с западными партнерами и, как говорят, с Россией. Правда, в Москве об этом ничего не слышали.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Хочу очень коротко ответить на ваш вопрос: это полная ложь. И лишний раз характеризует тех, кто пытается на заграничных хлебах делать себе непонятно какую карьеру.
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«Это полная ложь». Сергей Лавров про слухи о контактах Москвы с представителями белорусской оппозиции
Новости Беларуси. Об отсутствии диалога, подвижек и желании менять чаще всего говорят оппоненты действующей белорусской власти и руководители стран, в которых те...
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