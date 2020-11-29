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Министр труда высказалась о возможном сокращении в Беларуси декретного отпуска

30.11.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич высказалась на тему возможного сокращения в Беларуси декретного отпуска. По ее мнению, «если в стране будут обеспечены услуги по уходу за детьми раннего возраста, открыты максимально ясельные группы, мамы сами активно пойдут на работу», передает телеканал ОНТ. Напомним, о возможном сокращении декретного отпуска 20 ноября заговорил Александр Лукашенко.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

У Ирины Костевич поинтересовались, что она думает как министр и как женщина, стоит ли сокращать декретный отпуск и какие еще дополнительные меры поддержки могут быть для мам.

— По уходу за ребенком в возрасте до трех лет, наверное, в нашем государстве самая значимая и высокая льгота и гарантия по сравнению с другими странами мира. При этом, это не просто три года, а оплачиваемых три года, — сказала Ирина Костевич — Насколько правильно сокращать — не сокращать? Мы проанализировали, как сегодня пользуются этой гарантией наши мамы. Детки, которые с года до трех, 68 000 детей регулярно на постоянной основе посещают детский садик. Мамы, которые вышли на полную занятость, — чуть больше шести тысяч. Значит, в данной ситуация государство дважды льготирует, поддерживает маму".

— Вы в какую сторону склоняетесь: к сокращению или все-таки, чтобы оставить? — уточнили у министра.

— Если в стране будут обеспечены услуги по уходу за детьми раннего возраста, открыты максимально ясельные группы, мамы сами активно пойдут на работу, — ответила Ирина Костевич.

Напомним, 20 ноября Александр Лукашенко заявил, что «считает важным обсудить возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком, который в Беларуси сейчас длится до достижения детьми трех лет и является одним из самых продолжительных в мире». Одновременно с этим Лукашенко также сказал, что «если каждая женщина не родит двоих-троих, будет как в Европе, России, Украине».

Что раньше чиновники говорили про декретный отпуск

Вопрос сокращения оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком обсуждается в Беларуси уже несколько лет. Уменьшить декретный отпуск на один год предложил еще в 2016 году Кирилл Рудый, который на тот момент был помощником президента. Впоследствии несколько раз чиновники и парламентарии то опровергали такую возможность, то говорили о ее экономической целесообразности.

В Минтруда в июне 2018 года отмечали, что декретный отпуск не намерены сокращать, «несмотря на то, что во многих странах он значительно короче, чем у нас». В июле этого года в ведомстве подтвердили, что сокращение отпуска по уходу за ребенком в ближайшее время не планируется.

В нашей стране отпуск по уходу за ребенком могут предоставить одному из родителей либо другому члену семьи, который будет ухаживать за малышом, пока ему не исполнится 3 года. При этом на него будет начисляться пособие. Отпуск по уходу может быть использован полностью или частично. Кроме того, в декретном отпуске может находиться постоянно один родитель или оба по очереди.

Кроме того, изменения в Трудовой кодекс предполагают, что мужчины (при их желании) могут уходить в кратковременный отпуск при рождении ребенка — до 14 дней. При этом зарплата не сохраняется.

 
 
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По мнению Ирины Костевич, «если в стране будут обеспечены услуги по уходу за детьми раннего возраста, открыты максимально ясельные группы, мамы сами активно пойдут...
 
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