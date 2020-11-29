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Министр труда высказалась о возможном сокращении в Беларуси декретного отпуска
Источник материала: Tut.by
Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич высказалась на тему возможного сокращения в Беларуси декретного отпуска. По ее мнению, «если в стране будут обеспечены услуги по уходу за детьми раннего возраста, открыты максимально ясельные группы, мамы сами активно пойдут на работу»,
У Ирины Костевич поинтересовались, что она думает как министр и как женщина, стоит ли сокращать декретный отпуск и какие еще дополнительные меры поддержки могут быть для мам.
— По уходу за ребенком в возрасте до трех лет, наверное, в нашем государстве самая значимая и высокая льгота и гарантия по сравнению с другими странами мира. При этом, это не просто три года, а оплачиваемых три года, — сказала Ирина Костевич — Насколько правильно сокращать — не сокращать? Мы проанализировали, как сегодня пользуются этой гарантией наши мамы. Детки, которые с года до трех, 68 000 детей регулярно на постоянной основе посещают детский садик. Мамы, которые вышли на полную занятость, — чуть больше шести тысяч. Значит, в данной ситуация государство дважды льготирует, поддерживает маму".
— Вы в какую сторону склоняетесь: к сокращению или все-таки, чтобы оставить? — уточнили у министра.
— Если в стране будут обеспечены услуги по уходу за детьми раннего возраста, открыты максимально ясельные группы, мамы сами активно пойдут на работу, — ответила Ирина Костевич.
Напомним, 20 ноября Александр Лукашенко
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В нашей стране отпуск по уходу за ребенком могут предоставить одному из родителей либо другому члену семьи, который будет ухаживать за малышом, пока ему не исполнится 3 года. При этом на него будет начисляться пособие. Отпуск по уходу может быть использован полностью или частично. Кроме того, в декретном отпуске может находиться постоянно один родитель или оба по очереди.
Кроме того, изменения в Трудовой кодекс предполагают, что мужчины (при их желании) могут уходить в кратковременный отпуск при рождении ребенка — до 14 дней. При этом зарплата не сохраняется.
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По мнению Ирины Костевич, «если в стране будут обеспечены услуги по уходу за детьми раннего возраста, открыты максимально ясельные группы, мамы сами активно пойдут...
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