|
113 дней надежды
Источник материала: Хартия'97
113 дней надежды
Таракан запаивает крышку у кипящего котла.
В Беларуси сегодня 113-й день мирных протестов.
Жестокость властей не может их остановить. Людей на улицах стало меньше, но если Лукашенко думает, что он решил проблему – напрасно. Он лишь запаивает крышку у кипящего котла и радуется тому, что пара выходит все меньше.
Придет время, возможно, не такое уже далекое, когда люди сделают выводы из истории 113-ти прошедших дней. Тогда все будет иначе.
Выводы, вероятно, будут сделаны и в отношении российских властей. Сейчас происходит то, что со временем будет названо пропагандой «антироссийскими настроениями». Они вновь явятся для Кремля будто ниоткуда – как в Грузии, Украине. Как обычно, будут обвиняться западные страны. Но все это будет неправдой и глупостью.
А как может народ Беларуси относиться к Москве, которая поддерживает государственный террор? По всем направлениям – в экономике, политике, дипломатии, военном строительстве, пропаганде?
Следовательно, Кремль, поддерживая террористическую диктатуру Лукашенко, сам создает в Беларуси настроения против России.
Эта линия может быть изменена. Хотя бы стилистически. Незачем превращаться в охвостье Лукашенко. Можно добиться освобождения политических заключенных, умерить риторику в поддержку кровавого диктатора, не проводить пока с ним совместных военных учений.
Не разговаривая с белорусской политической оппозицией, у Кремля есть возможность дать ясный сигнал белорусскому обществу – мы разделяем вашу боль, ваше возмущение, пусть мы, пока и не готовы отказаться от поддержки Лукашенко. Но мы вас видим и мы вас не оставим ему на расправу. Сегодня эту роль Кремль отдал Европейскому союзу и Соединенным Штатам. Они ее успешно играют.
Вместо активной линии – тупое прилипание к террористической диктатуре. Похоже, что иной способ действий для Кремля немыслим. Что же – за это придется заплатить. И винить в этом будет некого – только себя.
Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таракан запаивает крышку у кипящего котла.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)