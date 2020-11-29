Источник материала: Хартия'97

О наболевшем 1 Илья Константинов

29.11.2020, 22:37

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Илья Константинов

У нас были причины не сразу обратиться к врачу.

Часть 1, хоррорная. Вирус свирепый и цепкий. Нас накрыло недели 2 назад. Ломапо по позвоночным путям, совсем не дышалось, очень долго высоченные температуры. Вкусовые перверсии, а у жены еще и полное отсутствие обоняния. Слабость. Из хорошего: легкие вроде не задеты.

У нас были причины не сразу обратиться к врачу. Конечно, сразу самоизоляция, контроль по телефону знакомых врачей, измерение сатурации, температуры, давления и прочее необходимое.

Одна из причин позднего обращения: странная московская придумка с мониторингом. То есть ты всю ночь лежишь пластом с температурой 40, с единственной надеждой поспать днем, но днем тебе грозятся звонить по 4 раза и чего-то там требовать. Даже не знаю, кто автор этой эпохальной идеи. Когда почувствовали себя в силах выдержать эту заботу властей — тогда и вызвали.

Часть 2, ангельская. Пишу о конкретной московской "точке", но это обычный район, обычный дом, обычная поликлиника. Через 2 часа появился Ангел.

- Людмила Петровна — очень серьезно представилась хрупкая белокурая девочка-врач, сама недавно переболевшая ковидом, причем,с воспалением легких. А дальше - все, как и положено у ангелов, вплоть до рюкзака лекарств. Накрыло ощущение,что мы попали в сусальный фильм 50-60 годов о сказочных врачах. Спасибо Вам, Ангел Людмила Петровна, Вы возродили веру в отечественную медицину.

Кстати, пешком у них по 20 вызовов в день, на машине — 30.

Выводов пока никаких не делаю. Вирус серьезный, справиться можно. В глобальном смысле — кажется, ни одна страна толком не справилась (но у меня взгляд, конечно,московский, варварский). Индивидуально — можно справиться. Спокойно, без истерики, внимательно к себе и близким и быть готовым и к нелегкому течению болезни.

Илья Константинов, kasparov.ru

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