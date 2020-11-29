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В регионах Беларуси проходят вечерние акции протеста

30.11.2020 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В регионах Беларуси проходят вечерние акции протеста

  • 29.11.2020, 22:15
  • 3,251
В регионах Беларуси проходят вечерние акции протеста

Белорусы вышли на улицы с национальными флагами.

В регионах Беларуси проходят вечерние акции протеста

Акции проходят в поселке Сосны (Минский район), Пружанах (Брестская область), Чисти (Минская область) и Жабинке (Брестская область).

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Белорусы вышли на улицы с национальными флагами.
 
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