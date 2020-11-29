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В регионах Беларуси проходят вечерние акции протеста
Источник материала: Хартия'97
В регионах Беларуси проходят вечерние акции протеста
Белорусы вышли на улицы с национальными флагами.
В регионах Беларуси проходят вечерние акции протеста
Акции проходят в поселке Сосны (Минский район), Пружанах (Брестская область), Чисти (Минская область) и Жабинке (Брестская область).
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Белорусы вышли на улицы с национальными флагами.
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