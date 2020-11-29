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Очередное видео из машины силовиков: «Пришли мы к тебе, что ты хочешь нам сказать?»

30.11.2020 06:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сети оказалось очередное видео, снятое, возможно, силовиками. На нем запечатлена беседа, состоявшаяся в машине для перевозки личного состава. В кадре молодой человек, который сообщает, что он дизайнер-фрилансер. Вид у него неважный, лицо красное. Голоса за кадром задают вопросы — задержанный, задыхаясь, пытается отвечать. В конце просит прощения и сообщает, кто его президент.

Во время беседы задержанный, похоже, выплевывает на пол кусок прикушенного языка, за что получает замечание.

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В сети оказалось очередное видео, снятое, возможно, силовиками. На нем запечатлена беседа, состоявшаяся в машине для перевозки личного состава. В кадре молодой...
 
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