Очередное видео из машины силовиков: «Пришли мы к тебе, что ты хочешь нам сказать?»

Источник материала: Onliner

В сети оказалось очередное видео, снятое, возможно, силовиками. На нем запечатлена беседа, состоявшаяся в машине для перевозки личного состава. В кадре молодой человек, который сообщает, что он дизайнер-фрилансер. Вид у него неважный, лицо красное. Голоса за кадром задают вопросы — задержанный, задыхаясь, пытается отвечать. В конце просит прощения и сообщает, кто его президент.

Во время беседы задержанный, похоже, выплевывает на пол кусок прикушенного языка, за что получает замечание.

Смотрите также: