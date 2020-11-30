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Всё, что знает сам, бережно передаёт школьникам. Как в белорусском агрогородке прививают любовь к родине?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В 2020 году мы отмечали 75-летие победы в Великой Отечественной. Мы чтим и помним тех, кто изгонял с белорусской земли немецко-фашистские полчища, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Правда, в последнее время все чаще звучат призывы пересмотреть отдельные страницы нашей истории, несколько иначе, под другим углом посмотреть на те или иные события. Потому Президент заговорил о необходимости принять законопроект о недопустимости героизации нацизма.
Олег Пусков, директор средней школы агрогородка Романовичи:
В кабинете директора школы агрогородка Романовичи время отмеряют сразу 100 стрелок разных часов. Символично, что учитель истории не равнодушен к ходу времени и коллекционирует ходики и куранты. В школьной программе тема Великой Отечественной войны для учителя любимая.
Все, что знает сам, бережно передает школьникам.
Олег Пусков:
Урок истории в музее для детей всегда интереснее обычного занятия. Конечно, после того, как дети «прикоснутся к истории» экспозицию приходится обновлять и чуток ремонтировать. Но откуда еще они узнают о подвигах своих предков? Ветераны уходят, кто подхватит волну исторической справедливости? И кто расскажет, какой ценой досталась земля, по которой они каждый день идут в школу? Что такое Родина? И с чего она начитается?
София Таранович, ученица средней школы агрогородка Романовичи:
Юлия Мычка, корреспондент:
София Таранович:
Юбилейный год великой победы подходит к концу. Все это время мы беспокоились о своем здоровье, переживали за близких и родных и все реже вспоминали тех, кто подарил нам мир. Такой важный и такой хрупкий сегодня.
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Всё, что знает сам, бережно передаёт школьникам. Как в белорусском агрогородке прививают любовь к родине?
Новости Беларуси. В 2020 году мы отмечали 75-летие победы в Великой Отечественной. Мы чтим и помним тех, кто изгонял с белорусской земли немецко-фашистские...
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