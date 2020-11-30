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Визит Сергея Лаврова в Минск: подводим итоги громкой встречи с Александром Лукашенко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О международной повестке шла речь на неделе во время, пожалуй, самой интересной и громкой встречи. В Минск приехал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Сейчас любые контакты на таком уровне – возможность заглянуть за кулисы политических игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как говорил в свое время Александр Лукашенко, в такие моменты понимаешь, кто тебе друг, а кто враг. Именно Россия сейчас – главная опора и поддержка независимой Беларуси.
Алена Сырова, корреспондент:
Семь послов на этой неделе официально приступили к работе в Беларуси. Главы дипмиссий Бангладеш, Израиля, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана и Мальтийского ордена вручили верительные грамоты Президенту страны. Каждый из них приехал в Минск с конкретными задачами и предложениями по их реализации.
Послы иностранных государств – это, по сути, глаза и уши правительств стран, которые они представляют. От работы этих людей во многом зависит развитие двусторонних отношений и то, насколько объективную информацию руководство их государств будет получать о происходящем в Беларуси. Пользуясь случаем, Президент напоминает об этом.
По традиции Александр Лукашенко в неформальной обстановке общается со всеми вновь прибывшими послами – это прежде всего возможность обменяться главным в повестке. Общий язык с дипломатами отыскать несложно.
Но проще всего оказалось с господином Се Сяоюном. Во-первых, новый посол Китая прекрасно говорит по-русски, во-вторых, Минск и Пекин, несмотря на географическую удаленность, успешно выстраивают братские отношения, что сказывается на экономике. За прошлый год товарооборот достиг 4,5 миллиарда долларов, реализуем ряд крупных инвестпроектов. Но едва ли такое могло быть возможно без теплых отношений лидеров двух стран. Александр Лукашенко более десятка раз бывал в Китае, да Си Цзиньпин приезжал в Минск. В планах – новая встреча.
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Китай и Россия – два крыла, которые в поствыборный период помогли Беларуси не упасть под градом с нападок со стороны прежде всего западных партнеров. Так совпало, что на неделе с представителями обоих союзников Александр Лукашенко пообщался лично. И если беседа с послом Китая особого резонанса не вызвала, то визит министра иностранных дел России, напротив, породил вереницу обсуждений.
Зачем приехал Лавров? Какой сигнал Москва дает Минску? И что таким образом Путин хочет сказать Лукашенко? Эксперты двух стран наперебой выдвигают версии.
Алена Сырова:
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
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Алена Сырова:
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И в МИДе, и во Дворце Независимости в тот день много говорили об открытых манипуляциях, давлении и желании вмешаться во внутренние дела Беларуси и России. Наши страны столкнулись с мощной атакой со стороны западных партнеров, но, не вдаваясь в подробности, готовы отвечать и выступать единым фронтом.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Все звучавшие на неделе заявления вполне однозначны. Но если все же искать какой-то подтекст, то самый верный этот: Беларусь готова выстраивать отношения со всеми, кто настроен на конструктив, с теми, кто не намерен душить экономически, а хочет взаимовыгодно взаимодействовать с независимым государством.
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Новости Беларуси. О международной повестке шла речь на неделе во время, пожалуй, самой интересной и громкой встречи. В Минск приехал министр иностранных дел России...
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