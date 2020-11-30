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Прогноз по валютам: на сколько вырастет доллар в начале декабря?
Источник материала: Myfin
- На внешних
валютных рынках на прошедшей неделе
было достаточно спокойно. Евро к доллару
вырос
с 1,1870 до 1,1930, или
на 0,5%.
При
этом евро к доллару обновил максимумы
с начала сентября.
Российский рубль изменился незначительно и разнонаправленно по отношению к двум основным валютам.
Доллар в России подешевел с 76,1 российского рубля до 75,8, или на 0,3% .
Евро немного вырос - с 90,3 до 90,4 российского рубля, или на 0,1% .
Белорусский рубль заметно сдал сразу ко всем трем иностранным валютам.
Доллар за неделю подорожал на 1,16%, евро вырос на 1,63%, а российский рубль подорожал на 1,48%.
В результате валютная корзина за неделю выросла на 1,41%. Это уже вторая неделя подряд снижения белорусского рубля к корзине.
И, с учетом заметного роста всех иностранных валют, можно предположить, что интерес к валюте проявляют какие-то предприятия. У населения не было ни повода, ни возможностей резко увеличить спрос на валюту.
Что в итоге?
Судя по всему, на начавшейся неделе эта тенденция может быть продолжена.
В этом случае
А
Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.
Текст: Елена Зенкевич
Источник: Myfin.by
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В Беларуси на ушедшей неделе иностранные валюты пошли в рост после некоторого ослабления. Какими будут курсы доллара, евро и российского рубля в начале декабря?...
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