В помощь бизнесу. Что меняется в Беларуси в декабре: четыре важных документа

Наступил дедлайн для ипэшников подключить кассы к системе налоговиков, строителям нужно подтвердить свою квалификацию, платить за проезд по платным дорогам разрешили онлайн, а рассчитываться за газ в инвалюте можно только через «дочку» «Газпрома».

О самых важных для белорусских предпринимателей изменениях законодательства в декабре — в обзоре Naviny.by.

Наступает дедлайн для подключения ипэшников к системе налоговиков

Основание: два постановления Совмина и Нацбанка — № 924/16 от 6 июля 2011 года и № 819/16 от 29 ноября 2019 года.

Дата начала действия: 1 декабря 2020 года.

Детали. МНС решило дистанционно контролировать выручку предпринимателей. С этой целью все ипэшники должны были подключить к электронной системе контроля свои кассовое аппараты, которые они используют при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг.

Первыми подключиться обязаны были ИП из Минска и областных центров — с 1 октября. Для предпринимателей в районных центрах эти правила начали действовать с 1 ноября.

Всем остальным бизнесменам нужно было подать заявки на подключение к системе до 30 ноября включительно.

Речь идет о предпринимателях, которые зарегистрированы за пределами областных центров и городов районного подчинения, а также тех ИП, которые решили ставить новую систему на старое оборудование после его доработки.

Если у бизнесменов есть вопросы, то на них ответят специалисты системы контроля кассового оборудования (СККО). Запишите номер многоканального телефона: +375 17 269 18 00.

Таким образом, с 1 декабря в Беларуси не должно остаться ни одного ипэшника с кассовым оборудованием «вне системы».

Налоговики предупреждают, что за использование неподключенных касс нарушителям могут выписать штраф до 100 базовых величин (2700 рублей).

Строительные организации должны подтвердить квалификацию

Основание: постановление Совмина № 252 от 21 марта 2014 года и постановление Минстройархитектуры № 6 от 26 февраля 2020 года.

Дата начала действия: 1 декабря 2020 года.

Детали. Все аттестованные в стране подрядчики, проектировщики, инженеры должны подтвердить свою квалификацию.

Для этого в личном кабинете на сайте «Белстройцентра» специалисты должны заполнить специальную форму. Привозить документы в организацию или отправлять их по почте не нужно.

На то, чтобы подтвердить свой квалификационный аттестат, отводится один месяц — с 1 по 31 декабря.

Если раньше забывчивость и неподача информации грозили внеочередной аттестацией, то теперь это станет основанием для прекращения аттестата, отмечает «Белстройцентр».

Руководителям компаний особое внимание нужно обратить на три вещи.

Во-первых, подтвердить свою квалификацию в декабре должны все ваши сотрудники, у которых есть аттестаты, причем даже если они находятся в отпусках или на больничном.

Во-вторых, Минстройархитектуры может предъявить к вашей компании специфические требования в рамках постановления № 6. Например, по числу сотрудников, квалифицированным рабочим, размеру основных средств. В этом случае нужно убедиться, что ваши показатели соответствуют требованиям.

В-третьих, вам как руководителю нужно проверить актуальность:

- сроков действия своих документов, в том числе строительных допусков, сертификатов соответствия, свидетельства о технической компетентности, удостоверений по охране труда;

- сведений и документов о поверке ваших средств измерения и контроля;

- лицензий на программное обеспечение.

Рассчитываться за проезд по платным дорогам разрешено онлайн

Основание: указ № 108 от 24 марта 2020 года и постановление Совмина № 241 от 17 апреля 2020 года.

Дата начала действия: 15 декабря 2020 года.

Детали. Проезд по платным дорогам Беларуси можно будет оплачивать по-новому — с помощью электронной виньетки.

Напомним, вносить такую плату обязаны не все водители, а только определенных механических транспортных средств.

Главное преимущество нового способа оплаты состоит в том, что водители смогут купить виньетку онлайн на сайте BelToll — оператора системы электронного сбора платы.

Виньетки также будут продаваться во всех пунктах обслуживания BelToll.

Раньше проезд оплачивался из расчета пройденного километража. Благодаря виньетке с 15 декабря водители будут платить за определенный период времени, который они провели в пути по платным дорогам.

Виньетку можно приобрести заранее, с 1 декабря.

Продается виньетка на 15 или 30 календарных дней, а также на календарный год. Цена составит 14, 22 и 75 евро соответственно в белорусских рублях по курсу Нацбанка.

После оплаты данные транспортного средства (его регистрационный знак и страна регистрации), а также информация о выбранном периоде действия виньетки автоматически попадут в систему BelToll.

Платить за газ в инвалюте можно только через «дочку» «Газпрома»

Основание: указ № 376 от 22 октября 2020 года

Дата начала действия: 25 декабря 2020 года.

Детали. Уточнен порядок расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь. Этот порядок был утвержден указом № 359 еще 20 лет назад.

Поправки разрешают рассчитываться в иностранной валюте за природный газ, закупаемый юридическими лицами, их обособленными подразделениями, индивидуальными предпринимателями — резидентами Беларуси, только у ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Эта компания является дочерним предприятием российского «Газпрома». Она занимается газоснабжением потребителей в Беларуси и транспортировкой газа.

В заключение советуем все бизнесменам убедиться, что их обслуживающий банк не поменял тарифы и не изменил перечень услуг в новом месяце.

Так, «Белгазпромбанк» с 1 декабря повышает плату за некоторые услуги для компаний и ипэшников.

В том числе вырастут в цене услуги по приему платежных инструкций на бумажном носителе (до 15 рублей за документ) и плата за ведение счета ИП (до 65 рублей).

Кроме того, банк прекратит оказывать услуги по приему платежек на бумажном носителе со штрих-кодом.