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В помощь бизнесу. Что меняется в Беларуси в декабре: четыре важных документа
Источник материала: Навiны
Наступил дедлайн для ипэшников подключить кассы к системе налоговиков, строителям нужно подтвердить свою квалификацию, платить за проезд по платным дорогам разрешили онлайн, а рассчитываться за газ в инвалюте можно только через «дочку» «Газпрома».
О самых важных для белорусских предпринимателей изменениях законодательства в декабре — в обзоре Naviny.by.
Наступает дедлайн для подключения ипэшников к системе налоговиков
Основание: два постановления Совмина и Нацбанка —
Дата начала действия: 1 декабря 2020 года.
Детали. МНС решило дистанционно контролировать выручку предпринимателей. С этой целью все ипэшники должны были подключить к электронной системе контроля свои кассовое аппараты, которые они используют при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг.
Первыми подключиться обязаны были ИП из Минска и областных центров — с 1 октября. Для предпринимателей в районных центрах эти правила начали действовать с 1 ноября.
Всем остальным бизнесменам нужно было подать заявки на подключение к системе до 30 ноября включительно.
Речь идет о предпринимателях, которые зарегистрированы за пределами областных центров и городов районного подчинения, а также тех ИП, которые решили ставить новую систему на старое оборудование после его доработки.
Если у бизнесменов есть вопросы, то на них ответят специалисты системы контроля кассового оборудования (СККО). Запишите номер многоканального телефона: +375 17 269 18 00.
Таким образом, с 1 декабря в Беларуси не должно остаться ни одного ипэшника с кассовым оборудованием «вне системы».
Налоговики предупреждают, что за использование неподключенных касс нарушителям могут выписать штраф до 100 базовых величин (2700 рублей).
Строительные организации должны подтвердить квалификацию
Основание:
Дата начала действия: 1 декабря 2020 года.
Детали. Все аттестованные в стране подрядчики, проектировщики, инженеры должны подтвердить свою квалификацию.
Для этого в личном
На то, чтобы подтвердить свой квалификационный аттестат, отводится один месяц — с 1 по 31 декабря.
Если раньше забывчивость и неподача информации грозили внеочередной аттестацией, то теперь это станет основанием для прекращения аттестата,
Руководителям компаний особое внимание нужно обратить на три вещи.
Во-первых, подтвердить свою квалификацию в декабре должны все ваши сотрудники, у которых есть аттестаты, причем даже если они находятся в отпусках или на больничном.
Во-вторых, Минстройархитектуры может предъявить к вашей компании специфические требования в рамках постановления № 6. Например, по числу сотрудников, квалифицированным рабочим, размеру основных средств. В этом случае нужно убедиться, что ваши показатели соответствуют требованиям.
В-третьих, вам как руководителю нужно проверить актуальность:
- сроков действия своих документов, в том числе строительных допусков, сертификатов соответствия, свидетельства о технической компетентности, удостоверений по охране труда;
- сведений и документов о поверке ваших средств измерения и контроля;
- лицензий на программное обеспечение.
Рассчитываться за проезд по платным дорогам разрешено онлайн
Основание:
Дата начала действия: 15 декабря 2020 года.
Детали. Проезд по
Напомним, вносить такую плату обязаны не все водители, а только
Главное преимущество нового способа оплаты состоит в том, что водители смогут купить виньетку
Виньетки также будут продаваться во всех пунктах обслуживания BelToll.
Раньше проезд оплачивался из расчета пройденного километража. Благодаря виньетке с 15 декабря водители будут платить за определенный период времени, который они провели в пути по платным дорогам.
Виньетку можно приобрести заранее, с 1 декабря.
Продается виньетка на 15 или 30 календарных дней, а также на календарный год. Цена составит 14, 22 и 75 евро соответственно в белорусских рублях по курсу Нацбанка.
После оплаты данные транспортного средства (его регистрационный знак и страна регистрации), а также информация о выбранном периоде действия виньетки автоматически попадут в систему BelToll.
Платить за газ в инвалюте можно только через «дочку» «Газпрома»
Основание:
Дата начала действия: 25 декабря 2020 года.
Детали. Уточнен порядок расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь. Этот порядок был утвержден
Поправки разрешают рассчитываться в иностранной валюте за природный газ, закупаемый юридическими лицами, их обособленными подразделениями, индивидуальными предпринимателями — резидентами Беларуси, только у ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
Эта компания является дочерним предприятием российского «Газпрома». Она занимается газоснабжением потребителей в Беларуси и транспортировкой газа.
В заключение советуем все бизнесменам убедиться, что их обслуживающий банк не поменял тарифы и не изменил перечень услуг в новом месяце.
Так, «Белгазпромбанк» с 1 декабря
В том числе вырастут в цене услуги по приему платежных инструкций на бумажном носителе (до 15 рублей за документ) и плата за ведение счета ИП (до 65 рублей).
Кроме того, банк прекратит оказывать услуги по приему платежек на бумажном носителе со штрих-кодом.
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Наступил дедлайн для ипэшников подключить кассы к системе налоговиков, строителям нужно подтвердить свою квалификацию, платить за проезд по платным дорогам...
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