Промышленные предприятия Минска продолжают работать на склады

По данным на 1 октября, запасы готовой промышленной продукции в Минске составили 1 млрд 256 млн рублей, свидетельствуют данные статистики. Для сравнения: объем столичного бюджета по доходам в 2020 году составляет 5 млрд 287 млн рублей.



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Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства в Минске в январе-сентябре 2020 года составляло 107% против 97% в январе-сентябре 2019 года.

Наибольший удельный вес в запасах готовой продукции столичных промпредприятий занимает продукция организаций по производству машин и оборудования (24%).

На втором месте идет выпуск транспортных средств и оборудования (21%), на третьем — изготовление вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (15%).

В частности, вычислительной, электронной и оптической аппаратуры скопилось на складах в три раза больше, чем ее производят в среднем за месяц (282%, если сравнивать с 1 октября 2019 года).

Залеживаются в столице и химические продукты: 212% запасов от месячного выпуска (146% по отношению к 2019 году).

Не лучшим образом обстоят дела у столичных предприятий по выпуску текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха.

Запасы такой продукции в четыре раза превышают их среднемесячный выпуск. На 1 октября нереализованных товаров было на 293% больше, чем в такое же время прошлого года.