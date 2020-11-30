Правозащитники: более 400 человек задержано на воскресных акциях протеста

Традиционные воскресные акции протеста состоялись 29 ноября в Минске, других городах и поселках.



Фото из архива

Второй раз подряд они носили децентрализованный характер, чтобы распылить силы блюстителей порядка и уменьшить количество задержанных.

По данным лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» на 07:00, задержано 416 человек в столице, а также в Витебске, Ивье, Жодино, Гродно, Бресте, Ляховичах, Барановичах, Молодечно, Дзержинске, Смолевичах, Лиде, пристоличных поселках Лесной и Боровляны, а также агрогородке Коробчицы (Гродненская область).

Наибольшее количество задержанных — в Минске. ГУВД Мингорисполкома сообщило о задержании в городе «около 250 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства».

В списке правозащитников более 300 задержанных в столице. Некоторые из них отпущены.

Среди задержанных — член основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса, старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук (находится в Центре изоляции правонарушителей), врач-невролог Руслан Бадамшин, директор Центра правовой трансформации (Lawtrend), юрист Ольга Смолянко, актриса Елена Гиренок, многодетная мать Инна Добротвор, 75-летняя кандидат сельскохозяйственных наук Ираида Миско.

В Гродно силовики задержали пожилую женщину под бело-красным зонтом.

Были задержаны также брестские журналисты Станислав Коршунов («Брестская газета», tut.by) и Максим Хлебец («Брестская газета»), в Минске — фотокорреспондент газеты «Новы Час» Яна Трусило. Коршунова и Хлебца отпустили после составления протоколов, вероятно, по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий). Трусило отправили в ЦИП, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Минувшее воскресенье — 16-е подряд, когда проводятся наиболее массовые уличные акции. Как и 22 ноября, протест проходил в формате «маршей соседей» — без единой точки сбора, участники собирались и проводили шествия в своих районах.

Наиболее массовые акции в столице состоялись в микрорайонах Уручье, Юго-Запад, Сухарево, Малиновка. Группы протестующих также собирались возле станции метро «Пушкинская» (на месте гибели Александра Тарайковского), в районе больницы скорой помощи, вблизи жилого комплекса «Маяк Минска», на проспекте Дзержинского, на улице Маяковского, в районе торгового дома «Рига» на ул. Сурганова. В популярных телеграм-каналах распространялась информация о прошедших акциях в других частях города, во дворах жилых домов. Оценить количество акций и их участников сложно.

Традиционно был закрыт ряд станций Минского метрополитена: в 11.05 «в целях обеспечения безопасности пассажиров» на вход и выход закрыли станции «Площадь Победы», «Октябрьская», «Площадь Якуба Коласа» (Московская линия), «Немига», «Купаловская» (Автозаводская линия). Также на вход и выход был закрыт вестибюль станции «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости. Открылись станции в 15.17.

Одновременно с закрытием станций метро в Минске, как и в прошлые воскресные дни, отключался мобильный интернет.