Минчанин прочитал статью на TUT.BY о доме в Канаде и решил построить такой же. Вот что получилось

Источник материала: Tut.by

«Увидел канадский дом-бинокль на TUT.BY и загорелся идеей построить такой же возле Минска», — говорит Филипп, владелец одного из самых необычных домов в Беларуси. Заехали к нему в гости, чтобы оценить, что у него в итоге получилось.





Дом в Домашанах (рядом с Курганом Славы) выбивается из типичной деревенской застройки: своими формами он напоминают бинокль — два панорамных окна как будто изучают местные окрестности.

— Когда дом приобрел свой вид, проезжающие машины стали притормаживать, местные стали приходить интересоваться, что же я здесь такое строю, — говорит владелец необычного строения Филипп.

Он не скрывает, что дом строился на продажу, но, по его словам, изначально был замысел реализовать нечто необычное в плане архитектуры.

— Хотелось построить что-то грандиозное, что-то выделяющееся и приметное, — говорит Филипп. — В начале 2019 года на TUT.BY был опубликован материал про дом в Канаде, построенный по проекту бюро Naturehumaine . Проект назывался La Binocle. Он, кстати, был финалистом канадского архитектурного конкурса OAQ 2019 Awards of Excellence. Он и стал примером того, как должен выглядеть мой будущий дом.



Так выглядит дом в оригинале: два одноэтажных прямоугольных объема разных размеров, слегка повернутых относительно друг друга и соединенных в центре входной группой. Своими формами он и в самом деле напоминают бинокль. Фото: Адриен Уильямс

— Я снял размеры с канадского проекта, и он оказался совсем небольшим — всего 65 метров квадратных, — рассказывает Филипп. — Он строился для сдачи в аренду, поэтому такая компактность обоснована. Для жизни семьи нужно больше пространства, поэтому я переработал проект — добавил еще одну комнату, дополнительный санузел, котельную, расширил окна. Идея осталась такой же, но объем увеличился почти в два раза — до 109 м². И вид получился несколько иной — это уже не бинокль, а скорее бункер.





В оригинале дом построен по каркасным технологиям, здесь же стены из понятных большинству белорусов газосиликатных блоков. Владелец говорит, что каркасное домостроение требует строгого соблюдения технологий, есть вероятность строительных ошибок. Газосиликат же более «дуракоустойчивая» технология. К тому же, по его опыту, люди к домам из блоков относятся лояльнее, чем к каркасу.

Толщина стен — 300 мм, 100 мм — утепление, вентфасад из лиственницы. Крыша здесь фальцевая односкатная, в двух уровнях. Перегородки сделаны из керамзитобетона. Утепление крыши — 300 мм насыпного утеплителя.

Участок под строительство был куплен не самый удобный — на склоне. Но для выбранного проекта — почти идеальный. Дом хорошо «сел» на существующий рельеф.





— Соседи с абсолютным непониманием смотрят на него, — говорит Филипп. — Когда спрашиваешь у них, нравится ли вам дом, то отвечают, чтобы не обидеть, нейтрально: «Нормально».



Фото предоставил владелец дома

Высота фундамента из-за большого перепада высот — 2,5 метра. Он сборный из бетонных фундаментных блоков. Фасад дома обшит сибирской лиственницей. Владелец говорит, что это недешевое удовольствие — с утеплением, скрытым креплением, пропиткой обошелся в сумму около 15 тысяч долларов.



План дома. Площадь кухни-гостиной — 33 м². Спальни — в среднем по 15 м². Есть гардеробная, ванная комната и дополнительный санузел, котельная, прихожая. Дом рассчитан для проживания семьи с 2−3 детьми

— Обычный «мокрый» фасад с декоративной штукатуркой и покраской обошелся бы раза в три дешевле, — говорит Филипп.

Внутри дома — черновая отделка. Стены оштукатурены и зашпатлеваны, потолки черновые, на полах — стяжка.





Идем в будущую гостиную с огромным окном на всю стену. Вид из него совсем не канадский — соседские грядки, гуси, обычные деревенские дома и лес на горизонте. Впрочем, это лучше, чем смотреть в соседские окна или на глухой забор.

Окна состоят из нескольких стеклопакетов (в гостиной — из четырех, в спальне — из трех). Филипп говорит, что можно было бы сделать окно одним большим стеклопакетом, но его стоимость была бы заоблачной. Еще один вариант — установка стекла с импостами. Поэтому здесь установлены стеклопакеты в одну раму без импостов, а стыки между стеклопакетами заделаны специальным герметиком — как и в оригинальном проекте.



Из гостиной предусмотрен выход на террасу, которой пока нет

Филипп говорит, что стеклопакеты здесь двухкамерные, с закаленными стеклами со специальным покрытием и аргоном внутри камер.





Ванная комната имеет вытянутую форму, и вход в нее — из зоны кухни. В ней разместятся ванна и душевая зона, унитаз, умывальник.





Участок стоил 20 тысяч долларов, но был совсем без коммуникаций. Это отразилось на себестоимости проекта — пришлось пробивать свою скважину на воду, делать автономную канализацию.





Дороже всего обошелся подвод электричества — кабель пришлось тянуть от подстанции, с двумя проколами под дорогой. Это мероприятие обошлось в 5 тысяч долларов. Зато теперь дом будет отапливаться электричеством — на него выделено 18 кВт мощности. Его уже подключили к льготному тарифу для электроотопления — на участке установлены два счетчика, один из них считает расход энергии на отопление и горячую воду, второй — на потребление электроэнергии остальными бытовыми приборами.





— Подключить дом к электросетям не так-то просто, — рассказывает Филипп. — Это огромное количество подписей: проекты, решения, разрешения, согласования. Я бы, наверное, два месяца ездил, чтобы собрать их все. Поэтому нанимал фирму, которая этим занимается.

Стоит отметить, что в Домашанах есть газ, но ближайшая к участку Филиппа газовая труба — это магистраль высокого давления. Чтобы к ней подключиться, нужно было бы потратиться на проектирование и обустройство подстанции, понижающей давление, — это 15 тысяч рублей только на проектирование. А еще плюс материалы и работы по прокладыванию газовой трубы.





— В общем, дешевле было заниматься электричеством, — говорит Филипп. — Тариф льготный, дом теплый, поэтому расходы на отопление будут небольшими.

Система отопления уже работает. Обогреваться дом будет электрокотлом и теплыми водяными полами. Также уже сделана разводка электрики и подготовка под систему «Умный дом».

Вентиляция сейчас естественная, но при желании в котельной можно установить приточно-вытяжную установку. Развести трубы вентиляции не составит труда: пространства под потолками достаточно.



Дом выставлен на продажу. Владелец его оценил в 99 тысяч долларов

Филипп говорит, строительство на склоне, необычный и сложный в реализации проект повлияли на стоимость строительства. Планировалось, что дом будет выставляться на продажу со всей внутренней отделкой, но средств хватит только на черновую отделку. И все же, как утверждает владелец, баланс между архитектурой и соразмерностью расходов на реализацию проекта был соблюден.