Заведения, в которые вы не сможете попасть, даже если захотите. Топ закрытий последнего времени

Заведения в Минске закрываются постоянно. Не успеваем мы добавить их в подборку новых мест, как приходится пополнять некоторыми список почивших. 2020 год осложнил сферу коронакризисом и кризисом политическим, многие заметные проекты не смогли держать двери открытыми. Рассказываем о них.

«Дэпо», Simplе, Enzo, Let it Be, Underdog. Pizza Place



Фото: tam.by

C 16 ноября не работают почти все проекты одного из самых заметных рестораторов Минска Владислава Луневича. Это Simple, ENZO, Underdog. Pizza place, «Дэпо», «Лаўка», Let it be, BakeZavod. Отметим, что блинная «Дэпо» на Зыбицкой продолжает принимать гостей.

Сказать точно, что заведения закрыты навсегда, мы не можем: Луневич написал , что «попробует что-то сделать, чтобы открыться вновь». Но на всякий случай попрощался с гостями и сотрудниками своих проектов и уехал в Киев. Как сейчас живет улица Октябрьская без этих мест — в нашем репортаже .

Бар «Хороший год»



Фото: Александр Каленик, TUT.BY

Винный бар «Хороший год» работал на Зыбицкой, 6. Последний пост в Instagram заведения был опубликован в августе, в этом же месяце он и закрылся. А если учесть, что проект запустился в сентябре 2016, получится, что он не доработал до четырехлетия совсем немного. Владельцы публично не рассказывают о причинах закрытия, со своей стороны лишь отметим, что это был отличный винный бар с дегустациями и лекциями о вине.

Бар «Хулиган»





Культовый минский бар, во многом благодаря которому (а также проектам Луневича) и началась история тусовочной улицы Октябрьской, объявил в ноябре о своем закрытии. «Ребят, мы всё. 3.782.880 минут наших с вами любовных отношений. Простите, что по-английски. Мы столького вместе добились. Любите свой город», — говорилось в прощальном посте . Бар открылся на Октябрьской в 2013 году на месте кофейни NewTon.

Бар «Кафедра»



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Бар «Кафедра» — проект 2018 года. Он работал на улице Богдана Хмельницкого, рядом с БНТУ. Его концепция и название были напрямую связаны с расположением рядом с одним из главных технических вузов страны. Однако примерно через год работы бар «Кафедра» прекратил свое существование. Как это часто бывает, имя на вывеске сменилось на другое: теперь тут шот-бар Jerry.

«Ў бар»



Фото: TUT.BY

«Ў бар» теперь тоже бывший. Сейчас он называется «Вершы», как и галерея современного искусства. Название у бизнесов изменилось, потому что из проекта осенью ушли практически все учредители. Но один человек остался — новые собственники и развивают новый проект, хотя внешне почти ничего не изменилось.

IZI Bar



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

IZI Bar — кафе-бар с израильским стритфудом, совсем недавний проект, запустился этим летом. Но да: уже попал в подборку закрывшихся. Не спешите расстраиваться, ведь на его месте и в его интерьере открылся другой отличный проект с израильской кухней. Это небезызвестный Cimes, что переехал на пл. Свободы с улицы Карла Маркса (проблемы с жильцами дома, где изначально запустился проект, начались почти с самого начала). Так или иначе бренд IZI на старом месте прекратил свое существование.

Grillman



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Кафе Grillman открылось в конце 2019 года. Уже через полгода после открытия оно прославилось на всю страну своей благотворительной акцией «Собери ссобойку доктору». К инициативе присоединились десятки, если не сотни других заведений и брендов. Но само кафе Grillman не проработало даже до своей первой годовщины: теперь тут работает лапшичная Noodles с корейским барбекю. Если что, интерьер в лапшичной остался, что называется, по наследству от Grillman. Да и сам бренд обещают сохранить.

Кафе-гостиная «Чехов»



Фото: realt.by

«Чехов» — известное заведение столицы с улицы Витебской, 11. В свое время именно шеф «Чехова» Артем Ракецкий стал развивать направление новой белоруской кухни, которое позже подхватили другие рестораны Минска. Однако в этом году заведение закрылось, сейчас право аренды выставлено на продажу. Цена за готовый бизнес значится как «договорная».