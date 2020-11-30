Винтажные Magirus-Deutz, «носатые» Mercedes-Benz из 1960-x, английский Dodge и советское наследие. Изучаем раритеты МЧС РБ

Источник материала: Onliner Пожарная техника привлекательна сама по себе. Она яркая, от нее часто в восторге дети. А от старинной — еще и взрослые. В этом плане белорусскому МЧС есть чем удивить публику. В богатом автопарке белорусских спасателей имеется немало раритетных образцов — советских, европейских, американских. Что это за машины и где они служат? Рассказываем о самых интересных экземплярах.

Реплики исторических моделей

Культуры сохранения старой техники в СССР, среди государственных министерств и ведомств, можно сказать, не было. Плюс всегда существовал план по сдаче металлолома. Поэтому старые грузовики никто не хранил. Отслужив свое, практически все они отправлялись в переплавку. Если послевоенные подлинные машины иногда каким-то чудом сохранялись, то найти настоящий довоенный подлинник — задача из разряда mission impossible. Но автомобили той эпохи, и пожарные в том числе, были красивы. По прошествии десятилетий для парадов и праздников у многих госструктур появилось желание возродить хоть что-то из того времени. Белорусское МЧС не стало исключением. Так появились на свет реплики, построенные по мотивам образцов ушедшей эпохи.

Например, ПМЗ-2 была первой советской серийной пожарной автоцистерной. Такие машины в 1935 году на шасси ЗИС-5 стал изготавливать Миусский завод в Москве. В России сохранился как минимум один подлинник. У нас, увы, нет. Автомобиль, «изображающий» ПМЗ-2, хранится в Могилеве, но это реплика «по мотивам». Хотя непосредственно водоцистерна, скорее всего, настоящая. Все остальные элементы — новодел. Кабина воспроизведена по образцу ЗИСов 1940-х годов, с прямоугольными крыльями. Но в целом примерный облик передан.





Эта пожарная линейка — абсолютный репликар и полный новодел. У именно этой версии нет конкретного прототипа. Самая знаменитая линейка ПМЗ-1 строилась на длиннобазном шасси ЗИС-11, с полукруглыми крыльями. У представленной же машины — стандартное короткое шасси «по мотивам ЗИС-5В» с кабиной военного и послевоенного образца. Но для того чтобы порадовать детей и показать, как примерно выглядел автонасос с открытой посадкой, — подойдет.





С послевоенными автомобилями проще. Базовых грузовиков, которые можно взять за основу при постройке реплики, сохранилось больше, однако пожарных — совсем немного. План по сдаче металлолома МВД СССР выполняло исправно. Поэтому для того, чтобы показать на праздниках пожарные машины 1950-х и даже 1960-х годов, тоже приходится строить реплики.

Эта автоцистерна на шасси ГАЗ-51 из Гомеля — реплика. Скорее всего, в данном случае пытались создать что-то похожее на АЦ-30 (51А) 36. Для неспециалиста особой разницы нет, но в целом здесь, не считая шасси ГАЗ-51, кроме кронштейна с прожектором ни одной исторической детали не имеется. Хотя издалека на прототип похоже.



За основу для постройки этой реплики, похоже, брали не бортовой грузовик, а все же изначально пожарный автомобиль. По крайней мере, двойная кабина выглядит вполне настоящей. Все остальное — новодел. Пеналы на крыше — от более поздних пожарных ЗИЛ-130, кузов сделан с использованием элементов от них же. Хотя издалека на оригинал похоже, образ передан. Неспециалист точно не отличит.





К подобным репликам можно относиться по-разному. Профессиональные реставраторы, коллекционеры и «фанаты-маньяки» морщатся, но дети на праздниках счастливы, ветераны радуются. В конце концов, эти машины воссоздавались не для аукционов Bonhams и Christie’s. Делают их на полном энтузиазме, а не за миллионные гонорары. Да и задача у них — радовать людей на празднике, а не стоять в Louwman Museum. Так что подобные реплики вполне имеют право на существование.

Наследие СССР. Подлинники

Каким-то чудом в Беларуси сохранилось несколько подлинных образцов пожарных автомобилей более чем полувековой давности. Самый старый и ценный из них — автоцистерна ПМЗ-8 выпуска 1948 года.

Ее начали серийно строить в поселке Варгаши Курганской области на шасси УралЗиС-5. Автоцистерна имела бак для воды емкостью 1500 литров и переднее расположение насоса ПН-1200, а также была первой серийной советской пожарной машиной с закрытым кузовом для всего экипажа. Выпуск ПМЗ-8 продолжался до 1951 года. Очень долго этот автомобиль стоял на постаменте в качестве памятника в Витебске. Видимо, поэтому и сохранился. Около 15 лет назад его с постамента сняли, отремонтировали и поставили на ход. Важно, что это не реплика, а исторический подлинник.





Весьма ценный экземпляр — механическая автолестница АЛМ-30 (157) ЛР, выпущенная в 1966 году Торжокским машиностроительным заводом. Таких на территории бывшего СССР сохранилось буквально несколько единиц. Но этот экземпляр — в самом лучшем состоянии. Служила эта машина в Горках, сейчас хранится в Могилеве.





Автомобиль технической службы АТ-2 (157К) ТА — также изделие Торжокского машиностроительного завода. Год выпуска — 1969-й. По сути это прямой предшественник всех современных аварийно-спасательных автомобилей, которые используются на ДТП и промышленных авариях. Машина оснащалась двумя пневматическими отбойными молотками, двумя пневматическими бетоноломами, двумя бензомоторными пилами «Дружба» и двумя переносными автогенорезательными ранцевыми установками. На автомобиле имелся также кран-укосина грузоподъемностью 2 тонны. Кран закреплялся на раме, являвшейся одновременно и силовым основанием кузова. Привод стрелы и подвески крюка был ручным. Еще один ценный исторический подлинник из коллекции МЧС.





В Беларуси сохранились и другие советские пожарные машины полувековой давности. Хотя по большому счету раритетами становятся и пожавто, выпущенные в позднем СССР. Но их еще можно найти даже в боевых расчетах. При наличии желания вполне реально собрать и сохранить весь ассортимент позднесоветской пожарной техники в подлинниках.

Европейские раритеты

Как ни странно, но действующих подлинных автораритетов европейского производства 1960-х и 1970-х годов в МЧС РБ чуть ли не больше, чем советских машин того же исторического периода. Дело в том, что в 1990-х в качестве подарков от городов-побратимов различными ассоциациями европейских спасателей нам было передано немало экземпляров пусть и старой, но находившейся в идеальном состоянии техники. Некоторым образцам более полувека, и они до сих пор в строю.

Например, в Полоцке есть автолестница на шасси Magirus-Deutz 150D так называемого поколения Eckhauber (в вольном переводе — «квадратнокапотный»). Индекс 150D говорит о том, что под капотом находится 150-сильный дизель — знаменитая магирусовская «воздушка». И базовая машина, и лестница для нее изготовлены в 1967 году в городе Ульм. Более полувека все работает исправно. Вот это качество!





Там же, в Полоцке, есть автоцистерна Magirus-Deutz 150D 10F TLF16, выпущенная тем же заводом в 1966 году. Это не просто пожарный автомобиль. Это один из символов пожарной техники Германии 1960-х. Самая массовая немецкая автоцистерна своего времени. Двери отсеков здесь подогнаны настолько аккуратно, что по звуку открывания и закрывания они сопоставимы с дверями машин представительского класса. Умели же делать!





И вновь Полоцк. Аварийно-спасательный автомобиль на шасси Magirus-Deutz 90D 5.6, выпущенный в 1977 году. Особенность — переделанная на автобусный лад кабина, удлиненная и с увеличенной высотой.





Откуда столько моделей Magirus-Deutz в Полоцке? Все просто: немецкий Фридрихсхафен оказался городом-побратимом не только на бумаге. Но старые Magirus-Deutz есть не только в Полоцке.

Например, этот Magirus-Deutz 310D 22FL, ровесник Олимпиады'80, прописан в Бресте. Лестница также изготовлена фирмой Magirus-Deutz. Этот производитель уникален тем, что делал и знаменитые сверхкачественные грузовики, и противопожарное оборудование для них. Такие 50-метровые автолестницы Советский Союз закупал новыми в ФРГ. Эта машина как раз из тех поставок.





Если выстраивать условный рейтинг «массовости» раритетных европейских пожарных грузовиков в Беларуси, то серебро возьмет Mercedes-Benz. Этот компактный Mercedes-Benz 710, работающий в Витебской области, был выпущен в 1966 году. Надстройку для него изготовила фирма Carl Metz. Пеналы для всасывающих рукавов уже наша доработка. Они переставлены сюда с автоцистерны АЦ-40 (160) 63Б. Откуда этот Mercedes у нас? Подарок из немецкого Нинбурга, побратима Витебска.





Еще один вариант на шасси этого же семейства классических Mercedes-Benz, известных как Kurzhauber, есть и непосредственно в Витебске. Более тяжелая автоцистерна на шасси Mercedes-Benz 1113 оснащена дубль-кабиной, а кузов построен той же фирмой Carl Metz. Год выпуска — тоже 1966-й.





Еще более тяжелое шасси Mercedes-Benz 1313 того же семейства, но с удлиненной базой, служит в Борисове. Это автолестница работы все той же фирмы Carl Metz. Кстати, Carl Metz знаменита прежде всего автолестницами. Год постройки — 1974-й.





Рассказывая о раритетных иностранных высотных машинах в Беларуси, нельзя не упомянуть легендарный 30-метровый подъемник Bronto на финском шасси Sisu, построенный в конце 1970-х годов. Когда-то Советский Союз закупил крупную партию таких машин, по распределению одна из них попала в Минск. На минских мальчишек 1980-х эта машина производила куда большее впечатление, чем на современных произведет даже инопланетный космический корабль.





Dodge — известная американская марка. А то, что у Chrysler/Dodge было автономное подразделение в Великобритании, знали? Британский Dodge строил грузовики, которых не было в США. А у нас в Дзержинске есть один такой. Бескапотное шасси Dodge RG13 изготовило подразделение Chrysler United Kingdom. Конкретно эта машина — 1980 года постройки.





Есть в Беларуси и другие пожарные еврораритеты. Работают они, как правило, в райцентрах, и технику эту заслуженно любят. В некоторых моментах фирменные старые европейские машины лучше современных отечественных.

Американский винтаж

Винтажные американские пожарные автомобили также представлены в нашей стране. Известны как минимум четыре экземпляра, самые красивые из которых, безусловно, могилевские.

Бескапотный Ford C выпускался с 1957 по 1990 год с многочисленными изменениями. Это было самое популярное бескапотное шасси для пожарных надстроек в США. Бесконечен и список фирм, которые монтировали на нем пожарное оборудование. Конкретно этот экземпляр создан фирмой Superior.





Есть в Могилеве и вот такой капотный красавец Ford выпуска середины 1980-х. И еще один капотный пожарный GMC есть в Могилевской области. Пожарный «американец» работает также в Ганцевичах.





В общем, винтажной коллекционной техники у белорусских спасателей наберется на очень неплохой музей. Отрадно, что за «старичками» в МЧС ухаживают, поддерживая их в полностью рабочем состоянии. Изначально высококачественная (немецкая, американская) техника вполне может служить полвека и дольше.

Конечно, берегут эти машины не потому, что «работать не на чем». Отнюдь. Новой современной техники у МЧС много, парк обновляется постоянно. Но «старички» боеспособны и «борозды не испортят». А уж для праздников и парадов все они — настоящее украшение.