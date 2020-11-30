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«Баста!»: Только вперед, ни шагу назад!

30.11.2020 08:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Баста!»: Только вперед, ни шагу назад!

  • 30.11.2020, 8:12
«Баста!»: Только вперед, ни шагу назад!

Новая волна протеста захлестнула страну.

Белорусы всей страной вышли гулять, пишет Telegram-канал «Баста!»

Мы увидели бесконечные ручейки, которые сливались в огромные реки. Партизанскими тропами люди обходили засады и собирались огромными колоннами.

Каратели растерянно бегали по дворам и не знали что делать. А чаще всего просто не решались что-то предпринять, потому что им страшно. Страшно, когда они видят, как просто из ниоткуда появляются тысячи и тысячи людей.

Новая волна протеста захлестнула страну, и она будет победоносной!

Жыве Беларусь!

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Новая волна протеста захлестнула страну.
 
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