|
«Баста!»: Только вперед, ни шагу назад!
Источник материала: Хартия'97
«Баста!»: Только вперед, ни шагу назад!
Новая волна протеста захлестнула страну.
Белорусы всей страной вышли гулять, пишет Telegram-канал
Мы увидели бесконечные ручейки, которые сливались в огромные реки. Партизанскими тропами люди обходили засады и собирались огромными колоннами.
Каратели растерянно бегали по дворам и не знали что делать. А чаще всего просто не решались что-то предпринять, потому что им страшно. Страшно, когда они видят, как просто из ниоткуда появляются тысячи и тысячи людей.
Новая волна протеста захлестнула страну, и она будет победоносной!
Жыве Беларусь!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая волна протеста захлестнула страну.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)