Некляев назвал признаки того, что Бабарико будет освобожден













О Кипре позже, а то, что из тюрьмы Бабарико собираются перевести под домашний арест, стало понятно без никаких конспирологий после обыска в его доме 18 ноября, в результате которого не взяли ничего, кроме охотничьего ружья.





С чего стало понятно? Из собственного опыта в 2010 году. Перед тем, как перевести меня из тюрьмы под домашний арест, в моем доме было то же самое. И то, что называлось обыском, было на самом деле осмотром места, куда переводится из тюрьмы арестант.





Смотрели, какие есть возможности для побега, где разместить охрану. И, разумеется, арестанту нельзя оставить оружие. Поэтому и забрали ружье, которое никого не интересовало при прежнем обыске.





Теперь о Кипре.





Ночью в «Американке» (тюрьме КГБ) меня привели на допрос: «Принято решение (многозначный взгляд в потолок) о смягчении меры пресечения с переводом под домашний арест. Но при условиях…» и начали называться условия-предложения.





Одна из них: выехать в Финляндию. «Вы там жили, вас туда приглашают».





Из всех условий я согласился только на детектор лжи, так как все мои действия были открытыми — и мне нечего было скрывать. Больше ни на что. И тем не менее, потянув время, меня перевели под домашний арест. Это было не их решение, они вынуждены были это сделать под давлением Евросоюза и США.





Думаю, с Бабарико идет подобный торг. И считаю, что он не соглашается покинуть Беларусь, понимая, как это будет использовано. Поэтому перевод под домашний арест затягивается. Но решение такое уже принято, и принято оно под таким давлением, что вряд ли его можно отменить», — полагает Некляев.



