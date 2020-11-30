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Некляев назвал признаки того, что Бабарико будет освобожден

30.11.2020 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В СМИ вместе с информацией о «Марше соседей» (который стал еще одним доказательством того, что белорусы оккупантам сдаваться не собираются) много конспирологических постов об освобождении Виктора Бабарико из тюрьмы с отправкой его на Кипр, — пишет экс-кандидат в президенты Владимир Некляев.




О Кипре позже, а то, что из тюрьмы Бабарико собираются перевести под домашний арест, стало понятно без никаких конспирологий после обыска в его доме 18 ноября, в результате которого не взяли ничего, кроме охотничьего ружья.

С чего стало понятно? Из собственного опыта в 2010 году. Перед тем, как перевести меня из тюрьмы под домашний арест, в моем доме было то же самое. И то, что называлось обыском, было на самом деле осмотром места, куда переводится из тюрьмы арестант.

Смотрели, какие есть возможности для побега, где разместить охрану. И, разумеется, арестанту нельзя оставить оружие. Поэтому и забрали ружье, которое никого не интересовало при прежнем обыске.

Теперь о Кипре.

Ночью в «Американке» (тюрьме КГБ) меня привели на допрос: «Принято решение (многозначный взгляд в потолок) о смягчении меры пресечения с переводом под домашний арест. Но при условиях…» и начали называться условия-предложения.

Одна из них: выехать в Финляндию. «Вы там жили, вас туда приглашают».

Из всех условий я согласился только на детектор лжи, так как все мои действия были открытыми — и мне нечего было скрывать. Больше ни на что. И тем не менее, потянув время, меня перевели под домашний арест. Это было не их решение, они вынуждены были это сделать под давлением Евросоюза и США.

Думаю, с Бабарико идет подобный торг. И считаю, что он не соглашается покинуть Беларусь, понимая, как это будет использовано. Поэтому перевод под домашний арест затягивается. Но решение такое уже принято, и принято оно под таким давлением, что вряд ли его можно отменить», — полагает Некляев.
 
 
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В СМИ вместе с информацией о «Марше соседей» (который стал еще одним доказательством того, что белорусы оккупантам сдаваться не собираются) много...
 
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