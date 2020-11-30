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Провластное письмо "за мир" подписали около 2,5 тыс. белорусских спортсменов

30.11.2020 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Открытое письмо "за мир" подписали около 2,5 тыс. спортсменов, заявил заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

"Буквально три дня назад стартовала эта акция, и, по нашим сведениям, по примерным подсчетам, порядка 2,5 тыс. спортсменов подписались под данным письмом", - цитирует interfax.by.

В числе первых письмо подписали олимпийские чемпионы Александр Масейков, Алексей Абалмасов (оба – гребля на байдарках и каноэ), Янина Провалинская-Корольчик, Екатерина Карстен (гребля академическая), Сергей Булыгин (биатлон). В НОК отмечали, что обращение также поддержали представители горнолыжного и конькобежного спорта, фигурного катания.

В НОК выражали уверенность, что в самое ближайшее время письмо подпишут представители многих национальных команд по видам спорта.


Елена Левченко, фото из открытого доступа

Как сообщалось, более чем 800 белорусских спортсменов в августе текущего года подписали открытое письмо с требованием провести новые честные выборы в стране и остановить насилие. Из-за отказа отозвать свою подпись были уволены или подверглись другим видам давления чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская, бегунья Светлана Куделич, многоборец Андрей Кравченко и другие именитые спортсмены и тренеры. Некоторые из них – Елена Левченко, Андрей Кравченко и другие - были задержаны и осуждены.
 
 
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Открытое письмо "за мир" подписали около 2,5 тыс. спортсменов, заявил заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля в эфире телеканала СТВ в...
 
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