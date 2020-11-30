цитирует interfax.by. "Буквально три дня назад стартовала эта акция, и, по нашим сведениям, по примерным подсчетам, порядка 2,5 тыс. спортсменов подписались под данным письмом", -interfax.by.





В числе первых письмо подписали олимпийские чемпионы Александр Масейков, Алексей Абалмасов (оба – гребля на байдарках и каноэ), Янина Провалинская-Корольчик, Екатерина Карстен (гребля академическая), Сергей Булыгин (биатлон). В НОК отмечали, что обращение также поддержали представители горнолыжного и конькобежного спорта, фигурного катания.





В НОК выражали уверенность, что в самое ближайшее время письмо подпишут представители многих национальных команд по видам спорта.









Елена Левченко, фото из открытого доступа





Как сообщалось, более чем 800 белорусских спортсменов в августе текущего года подписали открытое письмо с требованием провести новые честные выборы в стране и остановить насилие. Из-за отказа отозвать свою подпись были уволены или подверглись другим видам давления чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская, бегунья Светлана Куделич, многоборец Андрей Кравченко и другие именитые спортсмены и тренеры. Некоторые из них – Елена Левченко, Андрей Кравченко и другие - были задержаны и осуждены.







