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В Ливане находятся семь белорусских миротворцев

30.11.2020 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Ливане находятся семь белорусских миротворцев, сообщил начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси Дмитрий Рябихин в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

"В настоящее время из Вооруженных сил в Ливане находятся семь военнослужащих. Три военнослужащих занимают должности штабных офицеров, четыре – это медики: два доктора и две медсестры", - цитирует Рябихина interfax.by

По его словам, основу белорусского контингента составляют медицинские специалисты. "Назовем это изюминкой, что касается Беларуси. Данные военнослужащие выполняют задачу не только в интересах стабилизации обстановки, но и по оказанию помощи военнослужащим и местному населению. Они выполняют задачи гуманитарного характера", - пояснил представитель ВС.

Он рассказал, что министерство обороны рассматривает вопрос о расширении участия Вооруженных сил в целом в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности. Был организован ряд визитов в разные миссии, ООН в том числе. "Соответственно, сейчас руководством Вооруженных сил, министерством обороны рассматриваются вопросы о целесообразности выбора того или иного места, ведутся переговоры с иностранными представителями о рассмотрении вопроса совместного участия", - добавил Рябихин.

Как сообщалось, 23 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом министра обороны Виктора Хренина, поинтересовался у него перспективами участия белорусских миротворцев в миссиях ООН.

Как проинформировало позже в своем телеграм-канале министерство обороны, Хренин доложил президенту о расширении участия Вооруженных сил Беларуси в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности. "Сейчас белорусские военнослужащие участвуют в двух миссиях - миротворческой в Ливане (под эгидой ООН), мониторинговой в Украине (в рамках ОБСЕ)", - напомнили в оборонном ведомстве.
 
 
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В Ливане находятся семь белорусских миротворцев, сообщил начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования...
 
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