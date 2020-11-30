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МАЗ выпустил первый автокран, не требующий спецразрешений для езды по обычным дорогам

30.11.2020 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Единственный в своем роде автокран грузоподъемностью 32 т, которому не требуется спецразрешений для езды по обычным дорогам собрали на Минском автозаводе

Первую такую машину получила «Белоруснефть», пишет minsknews.by

Разрешение этой модели не требуется потому, что разработчики облегчили шасси и снизили нагрузку на оси. Это позволяет транспортному средству свободно перемещаться без вреда для дорожного покрытия.

фото: МАЗ

Полная масса автокрана — 24 т. При этом на переднюю ось нагрузка 9 т, на заднюю тележку – 15. Стрела выпускается максимум на 28 м со скоростью до 13,3 метров в минуту, а предельная высота подъема достигает 30,4 м.

Ожидается, что автокран может быть востребован в других странах. 
 
 
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Единственный в своем роде автокран грузоподъемностью 32 т, которому не требуется спецразрешений для езды по обычным дорогам собрали на Минском автозаводе
 
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