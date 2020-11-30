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Арина Пехтерева заняла 5-е место на детском «Евровидении — 2020»
Источник материала: Партизан
Представительница Беларуси Арина Пехтерева в финале детского «Евровидения — 2020» заняла 5-е место
Об этом
Финал детского конкурса состоялся в Польше. Он был организован в формате телемоста.
Победителем стала участница из Франции с песней «J’imagine» («Я представляю себе» — Прим. ред.).
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Представительница Беларуси Арина Пехтерева в финале детского «Евровидения — 2020» заняла 5-е место
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