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Арина Пехтерева заняла 5-е место на детском «Евровидении — 2020»

30.11.2020 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представительница Беларуси Арина Пехтерева в финале детского «Евровидения — 2020» заняла 5-е место

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Финал детского конкурса состоялся в Польше. Он  был организован в формате телемоста.

Победителем стала участница из Франции с песней «J’imagine» («Я представляю себе» — Прим. ред.).
 
Теги: Минск
 
 
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Представительница Беларуси Арина Пехтерева в финале детского «Евровидения — 2020» заняла 5-е место
 
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