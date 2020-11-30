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Задержаны более 400 человек на акциях протеста 29 ноября. Список здесь

30.11.2020 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитный центр "Весна" собирает информацию о задержанных в этот день на акции в Минске на Марше, а также в других городах Беларуси на региональных акциях.


Марш соседей, 29 ноября. Фото: Белсат
 

Если вас или ваших близких задержали, сообщайте нам через телеграмм-бот @viasna_bot или на горячую линию:

+375 44 734 45 51
+375 29 835 94 49
+375 17 377 55 40.
Тэлеграм @ViasnaSOS, @SOSViasna


 
 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитный центр "Весна" собирает информацию о задержанных в этот день на акции в Минске на Марше, а также в других городах Беларуси на региональных акциях.
 
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