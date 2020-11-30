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Российский политик – белорусам: «Хочу попросить у вас прощения»

30.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Леонид Гозман обратился к «дорогим белорусским друзьям».

Российский политик – белорусам: «Хочу попросить у вас прощения»

— Хочу, чтобы вы знали, как много людей в России смотрит на вас с восхищением и надеждой. Как много людей верит в вашу конечную победу, — пишет политик на Эхе Москвы. — Ваш героизм, ваша самоотверженность поражают. Мало в мире примеров такого бесстрашия и верности своим принципам, которые демонстрируете вы в противостоянии со злом.

И я, от своего имени и от имени своих друзей хочу попросить у вас прощения за ту политику, которую проводит сегодня моя страна и которую мы не в силах сейчас изменить. Мы все понимаем, что без финансовой и политической поддержки Путина ваш диктатор не продержался бы и недели.

Кровь белорусов — не только на ваших карателях, но и на нынешних руководителях России, не желающих выпускать вас из объятий агонизирующей империи. Ну а позор – на всех на нас.

И я, опять же и от своего имени, и от имени своих друзей хочу поблагодарить вас. Вы ведь не только за свою свободу боретесь, но и за нашу. И дело не только в том, что падение Лукашенко даст старт процессам освобождения в России, но и в том, что вы демонстрируете, как можно сохранять человеческое достоинство в самой тяжелой ситуации, не опускать рук и добиваться своего. Вы для всех нас – вдохновляющий пример.

Дай вам Бог сил и удачи!

 
 
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Леонид Гозман обратился к «дорогим белорусским друзьям».
 
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