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Замминистра спорта сообщил, сколько провластных спортсменов подписали открытое письмо

30.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

«Люди работают, люди нацелены. Труды и старания не должны пропасть», заявил заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля телеканалу СТВ.

По его словам, открытое письмо спортивных деятелей Беларуси, которые поддерживают власть, подписали около 2500 спортсменов.

— Буквально стартовала три дня назад эта акция, и, по нашим сведениям, по примерным подсчетам, порядка 2500 спортсменов подписались под данным письмом, — сказал замминистра.

По его словам, спортсмены ведут свою подготовку к Олимпиаде.

— Все мы надеемся, что она состоится все-таки в следующем году в Токио. Все мысли устремлены на это. Четыре года трудов не должны пропасть, поэтому призывы такие о том, чтобы не допускать спортсменов, само по себе очень неправильно. Люди работают, люди нацелены. Труды и старания не должны пропасть, — заявил Александр Барауля.

Известно, что в числе первых обращение подписали олимпийские чемпионы Екатерина Карстен, Янина Провалинская-Корольчик, Александр Масейков, Алексей Абалмасов, Сергей Булыгин, Антон Кушнир.

Отметим, что открытое письмо спортсменов, выступающих против насилия и за проведение новых выборов, подписало более 1100 человек.

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«Люди работают, люди нацелены. Труды и старания не должны пропасть», заявил Александр Барауля.
 
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