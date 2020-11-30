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Насколько хорошо живут белорусы по сравнению с соседями

30.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Как менялся в 2001-2019 годах в Беларуси и странах-соседках один из важнейших показателей качества жизни – валовый национальный продукт на душу населения (GNI per capita)?

Согласно статистике Всемирного банка, ВНП в Беларуси вырос в 4,8 раза – с 1,3 тыс. долларов в 2001 году до 6,28 тыс. долларов в 2019 году.

Однако если сравнивать с ВНП Литвы, Латвии и России, то разница качества жизни белорусов и жителей этих трех стран увеличилась не в нашу пользу.  Если разница между ВНП Беларуси и Литвы в 2001 году была 2,66 раза, то в 2019 году она составила уже 3,02 раза.

ВНП Беларуси и Латвии в 2001 году различался в 2,78 раза, по итогам прошлого года – уже в 2,82 раза. С Россией разница в начале XXI века была малозаметной (1,3 раза), в конце второго десятилетия – уже 1,78 раза.       

Продолжение обзора читайте здесь

 
 
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Как менялся в 2001-2019 годах в Беларуси и странах-соседках один из важнейших показателей качества жизни – валовый национальный продукт на душу населения (GNI per capita)?
 
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