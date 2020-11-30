Опейкин: «Насилие – это следствие. Считаю, надо выступать против причины»

Источник материала: Салiдарнасць

Координатор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин рассказал, как создавалась и работает эта организация, почему ее возглавляет Александра Герасименя, и что BSSF отвечает Международный олимпийский комитет.

Белорусский спорт всегда был отличительным брендом властной вертикали. Достижения атлетов на топ-чемпионатах объяснялись исключительно заботой государства о развитии спорта в стране.

Однако забота эта была далеко не благотворительной. Функционеры активно использовали спортивную сферу для решения своих вопросов. Отсюда – большое количество допинговых и коррупционных скандалов, связанных с присвоением государственных средств, систематические нарушения спортивного принципа формирования национальных команд, массовый ввоз и натурализация спортсменов из других стран и щедрое финансирование видов спорта, не имеющих в Беларуси природных условий для развития, традиций и специалистов.

Сами же атлеты и их наставники, за редким исключением, были бессловесными винтиками в отлаженной государственной машине завоевания медалей и отмывания изъятых из госказны средств.

Однако три месяца назад ситуация перевернулась: спортсмены поднялись в полный рост и влились в ряды лидеров общенационального протестного движения. 16 августа, через неделю после всколыхнувших страну президентских выборов прошел 200-тысячный Марш Свободы. Сразу после него прогремело «Письмо представителей спортивной общественности» , под которым в течение месяца поставили подписи 1132 человека.

Его авторы потребовали:

- признать выборы президента Беларуси недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избиркомы, провести повторные выборы;

- освободить задержанных во время демонстраций, а также всех политзаключенных;

- остановить насилие сотрудников правоохранительных органов и провести проверки законности их действий...

- выявить и наказать виновных в избиениях и зверских издевательствах над гражданами...

- оказать разностороннюю помощь пострадавшим.

Еще через неделю стало известно о создании Свободного объединения спортсменов, а чуть позже – и Белорусского фонда спортивной солидарности (BSSF).

Одним из инициаторов всех трех акций был Александр Опейкин, ныне координатор Белорусского фонда спортивной солидарности. Его имя хорошо известно любителям гандбола: он создал клуб «Витязь», является инспектором Европейской гандбольной федерации по маркетингу и не раз комментировал по ТВ еврокубковые матчи белорусских клубов. Однако для широких масс его фигура возникла неожиданно.





Фото Прессбол

- Александр, вы – автор «Письма спортивной общественности»?

- Понимаете, спортсменов упрекали в безразличии, аполитичности, хотя все мы глубоко переживали происходящее. Надо было сказать что-то общее, вслух определить зло, против которого мы должны вместе бороться.

В те горячие дни у меня родилась идея создать такой документ. Но я не единственный автор «Письма», текст сочиняли четыре-пять человек.

Мы не знали, как люди среагируют, захотят ли присоединиться к нашей инициативе. Первые тридцать подписей собрать было очень трудно.

Поэтому хочу высказать особую признательность выдающемуся атлету и смелому человеку Андрею Кравченко, который первым подписал «Письмо». Вслед за ним автографы поставили самбист Степан Попов, дзюдоист Дмитрий Шершень, боксер Дмитрий Асанов, пловчиха Александра Герасименя, легкоатлетки Эльвира Герман, Ольга Мазуренок, Надежда Остапчук, Марина Арзамасова...

Выдающиеся атлеты, звучные имена! После первых ста дело пошло быстрее. «Письмо» имело определенный резонанс и послужило примером для работников других отраслей, написавших подобные письма. Получился своеобразный феномен.

Громкость имен подписантов и их массовость способствовали тому, что на наше «Письмо» обратили внимание не только отечественные, но и мировые СМИ.

- Как появилось Свободное объединение спортсменов?

- «Письмо» стало эпицентром коммуникационного взрыва. Спортивные знаменитости, знавшие друг о друге из газет, стали общаться, поняли, что они союзники в борьбе против несправедливости и беззакония, и ощутили необходимость сплотиться в исторический для Беларуси момент. Записали видеоролик, стали вместе выходить на протестные марши.

- И все же небольшая часть именитых спортсменов поддержала действующую власть: пятиборка Прокопенко, гребец Богданович, прыгуны Недосеков и Мирончик-Иванова, гандболисты Барбашинский и Рутенко, борчиха Марзалюк.

- Честно говоря, не могу понять: какие идеалы они отстаивают? Предположу, что действительно великий спортсмен Сергей Рутенко таким образом защищает свой бизнес: у него производство сами знаете чего...

Смешно читать заявление Марзалюк о том, что «Письмо» подписала небольшая кучка спортсменов. «Небольшая» – больше тысячи ста людей белорусского спорта!

Добавьте к ним более ста футболистов, записавших видеопротест «Против насилия» и публично демонстрировавших солидарность с народом во время футбольных матчей. Насилие – это следствие. Считаю, надо выступать против причины. Но это их решение, и я ими восхищаюсь!

Многие не могут подписать из страха потерять работу, квартиры, у кого-то маленькие дети... Страх и есть основа диктатуры, она им питается и укрепляется.

Единственный шанс победить страх – выйти вместе и бороться. Формы борьбы разные. К примеру, не все гандболисты подписали письмо, но многие игроки национальной сборной выразили свое отношение по-другому: Борис Пуховский, Артем Королек, Максим Бабичев выставили на аукцион свои майки, чтобы поддержать Елену Левченко, Наталью Петракову и других репрессированных атлетов. Они – нормальные люди, отделяющие добро от зла.

Могу понять тех, кто чего-то боится. Но есть такие, которых понять сложно. Пусть их родители с ними разбираются.

- А кто ваши родители?

- Отец – инженер-строитель, родом из России. В конце 70-х из Волгограда приехал в Минск, здесь и остался после развала Союза. Мама из небольшой белорусской деревни, в советское время работала лаборантом на «Интеграле», после перестройки последние лет двадцать убирала в Доме правительства, сейчас на пенсии.

- Где вы учились?

- В 206-й минской школе с углубленным изучением немецкого языка. В выпускном классе выиграл городскую олимпиаду по немецкому, на республиканской занял третье место.

В 2009 году поступил в БГУ на факультет международных отношений. С первого по третий курс был стипендиатом специального фонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Поскольку владею немецким и английским, был достаточно востребован, подрабатывал переводчиком в разных фирмах.

- Как же оказались в спорте?

- С пятого класса занимался гандболом у заслуженного тренера Беларуси Николая Ивановича Короткого. Впечатляющей антропометрии у меня не было. Однако защищал честь школы в соревнованиях по волейболу, гандболу, футболу. Прилично стрелял, выбивал 48 из 50. Я и в этом году до августа играл в любительской футбольной лиге АЛФ.

Окончил университет со средним баллом около девяти. Однако спорт для меня был первично интереснее, чем международные отношения. Год-полтора после окончания БГУ ушли на поиски и осмысление дальнейшего пути. В конце концов на базе БГЭУ, экономического университета, удалось создать гандбольный клуб «Витязь».

У нас играли ребята, которых сейчас приглашают в сборную страны. «Витязь» существовал за счет спонсоров и рекламных контрактов. В отличие от соперников, ни копейки из госбюджета мы не получали. Потом поднялись в элитную лигу под шильдой «Витязь-Леон».

- Фонд спортивной солидарности тоже вы изобрели?

- Эта идея долго витала в голове. Подобные мысли были у спортсменов и раньше: создать независимый профсоюз, куда могли бы обращаться атлеты, угодившие в тяжелые жизненные ситуации: травмы, операции, восстановление, поддержка одаренной молодежи.

Спортсмены часто нуждаются и в правовой поддержке – при возникновении спорных или конфликтных ситуаций, контрактных нарушений. Кроме того, атлетам, завершающим карьеру, нужна возможность получать дополнительное образование, чтобы легче адаптироваться в постспортивной жизни. В то же время они могли бы делиться с молодежью бесценным опытом. Вот такая задумывалась структура.

Ситуация в стране ускорила путь от идеи до ее осуществления. После «Письма» возникли коммуникационные чаты, в которых все мысли обсуждались и совершенствовались.

- Серьезная организация должна быть к чему-то привязана, где-то зарегистрирована.

- Наш Фонд – субъект международного права, юридическое лицо, зарегистрированное в Эстонии. Выбор страны продиктован прагматикой: в Эстонии регистрация занимает всего три дня и вести дела здесь проще, чем где бы то ни было.

- Казалось, Фонд базируется в Литве.

- Частично в Литве, частично в нескольких странах Евросоюза и в США. Это современный мир, в котором работа на «удаленке» – в порядке вещей, особенно в период пандемии.

Нам нужны опытные специалисты, способные решать сложные задачи в разных точках планеты. Гордимся тем, что с нами сотрудничают люди, занимающие топовые позиции в серьезных фирмах. Активную позицию занимает белорусская диаспора.

- Чем продиктовано приглашение Александры Герасимени на пост директора Фонда?

- Она – человек, имеющий безоговорочно высокий авторитет в спортивном мире и одновременно в белорусском обществе. Важно, что Саша дорожит этим статусом и понимает свое влияние. Она – гарант выполнения обязательств на всех уровнях. За ее подписью уходят письма в самые высокие международные и правительственные инстанции. В этом случае титулы, которых она добилась в спорте, – трехкратный призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы – работают на пользу нашего общего дела. И помогают ей на равных, без волнения, общаться с высокопоставленными чиновниками.

Саша излучает мягкую энергию, спокойствие, уверенность, доброжелательность. Она может ассоциироваться с Беларусью. Мы все стараемся равняться на нее, держать марку.

- Какова структура Фонда? Чем занимаются его подразделения?

- Отдел внешних коммуникаций выстраивает контакты с Международным олимпийским комитетом, НОКами разных стран, международными спортивными федерациями. Другой отдел занимается внутренними коммуникациями, связями с белорусскими спортсменами и организациями.

Команда Фонда – 20 человек плюс десятки людей по всему миру, которые нам помогают. Фактически создана структура, способная при необходимости перенять функции минспорта.

У нас около 30 волонтеров. Ребята ведут свои направления. В частности, занимаются сбором информации обо всех нарушениях прав спортсменов и репрессиях и отправляют это в спортивные организации по всему миру, включая МОК, ЕОК, федерации и ассоциации. Они все делают добровольно и понимают, какая большая ответственность перед ними. Они осознают, что если сейчас не поддержим друг друга, спортивное сообщество, то в ситуации увольнения или сокращения выплат может оказаться каждый.

Спортивное сообщество должно понимать, что существует стержень, есть люди, которые будут взаимодействовать, каждому при необходимости помогать. Считаю, такой механизм сумел остановить волну давления со стороны Минспорта.

Третье подразделение – мощная медиакоманда, установившая связи с ведущими мировыми СМИ, которые много пишут о нас. Назову агентство Reuters, газеты New York Times, Frankfurter Allgemeine и так далее. Есть и вспомогательные направления.

- Каково экономическое наполнение Фонда? Для того, чтобы помогать спортсменам выжить, требуются немалые суммы.

- Организация работает на базе общего фонда солидарности BYSOL, который собирает помощь всем пострадавшим от репрессий. Он финансируется гражданами Беларуси и белорусами зарубежья. Здесь нет никаких европейских или американских денег, как это обычно любят приписывать. Формула простая: белорусы помогают белорусам.

Главная задача сегодня: поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто открыто высказывается о событиях, происходящих в Беларуси. Фонд также будет оказывать юридическую, материальную и психологическую поддержку пострадавшим представителям спортивной отрасли.

- Много ли спортсменов и тренеров обратились в фонд за поддержкой? Кому уже удалось оказать помощь?

- На данный момент есть около десяти обращений. Троим уже помогаем. Есть технические нюансы – на площадке Facebook вывод средств идет не так быстро, может до трех недель тянуться. Но у нас уже имеются подтвержденные принятые кейсы. Фамилии назовем, только если будет разрешение тех, кто к нам обратился.

- Объясните механизм обращения и оказания помощи.

- Есть контакт в Telegram (@BSSFoundation) и электронная почта ( bssfbel@gmail.com ). Необходимо представиться, кратко изложить ситуацию и оставить свои контакты. Наш отдел по коммуникациям связывается с заявителем, все фиксирует. Естественно, могут понадобиться некоторые документы, что-то еще можем запросить дополнительно, но в целом процедура максимально доступная.

Затем проводим анализ, является ли этот инцидент нарушением прав. Если видим, что действительно так, то помогаем. Все очень просто. Это не госструктура, где необходимо собрать десять заявлений и приложить справки.

Мы покрываем три среднемесячные зарплаты, общая сумма – 1500 евро. Всем по 500. Обещали они, а сделаем мы! Это финансовая поддержка, позволяющая человеку два-три месяца простоять на ногах, переориентироваться, найти новое место работы.

Фонд также оказывает психологическую и юридическую поддержку, поможет при необходимости с перепрофилированием и дальнейшим трудоустройством, например, в IT-сфере.

Если к нам обращается действующий спортсмен, помогаем контактами с иностранными клубами и федерациями. Мы будем следить, как развиваются дела у каждого спортсмена или представителя спортивной отрасли, который к нам обратился.

- События показывают, что Фонд выполняет не только профсоюзные функции по поддержке репрессированных атлетов. Вы замахнулись на широкий спектр представительских полномочий.

- Да, вышли на глобальный уровень. Наша аббревиатура фигурирует в МОК, ЕОК, мировых СМИ, топовых изданиях. Выстроили коммуникации с огромным количеством наших атлетов. У нас интенсивный информационный поток. Есть большой интерес от разных брендов, от белорусской диаспоры в Канаде и США. С нами сотрудничают топ-юристы, масштабные люди с серьезными контактами в медиапространстве.

- Нужно ли новой Беларуси министерство спорта?

- В тоталитарных режимах спорт используется исключительно в целях поддержки диктатуры. Чтобы замаскировать истинное положение вещей, власть, словно ширмой, прикрывается лозунгом «Спорт вне политики».

В новой Беларуси спорткомитет, конечно, должен быть, но не в таком монументальном образе, как сейчас. Есть ведь спортивные федерации и НОК. В демократических странах спорт давно связан с различными фондами – коммерческими, благотворительными, развивающими.

Должна измениться и роль спортсменов в обществе. Они – публичные фигуры, мнение которых может быть конструктивным при обсуждении и решении различных общественных проблем.

- Вопрос о проведении в Минске хоккейного чемпионата мира повис в воздухе. Есть еще один, не менее важный. Те, кто подвергся репрессиям, вряд ли захотят представлять карателей на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Смогут ли белорусы выступать на Играх в нейтральном статусе под олимпийским флагом?

- Думаю, смогут. Убежден: МОК будет ходатайствовать об этом перед международными федерациями. После ареста олимпийского призера Андрея Кравченко и смерти Романа Бондаренко, в момент задержания которого во «дворе перемен» видели человека, похожего на председателя ФХРБ Дмитрия Баскова, мы направили письма в МОК.

Нам оперативно ответил Джеймс Маклауд, директор МОКа по олимпийской солидарности и связям с НОК: «...Благодарим вас за то, что довели до нашего сведения тревожные сообщения, касающиеся Андрея Кравченко и Дмитрия Баскова. Дело Кравченко внесли в промежуточный отчет, который был представлен Исполкому МОК 11 ноября 2020. Исполком МОК выражает глубокую озабоченность сложившейся в спортивном сообществе Беларуси ситуацией и будет пристально наблюдать за ее развитием. По поводу обвинений в адрес Баскова мы связались с НОК Беларуси и Международной федерацией хоккея для получения дополнительной информации и будем продолжать следить за ситуацией через все доступные каналы».

Кроме того, BSSF подаст в МОК рапорт, касающийся нарушения прав спортсменов в Беларуси. Речь идет о грубом попрании основных положений Олимпийской хартии. В этом случае вполне вероятно, что МОК лишит НОК Беларуси права представлять страну в олимпийском движении.