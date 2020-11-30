Белорусскую казну ждут плохие времена

Правительства многих стран сейчас заняты подготовкой бюджета на будущий год. В Беларуси он может быть весьма особенным — дефицита бюджета, который ожидается, в стране давно не было. К чему это приведет?





Природа дефицита белорусского бюджета

Дефицит бюджета Беларусь уже переживала, но это было давно, поэтому не все об этом помнят. В лихие 1990-е расходы всегда превышали доходы белорусской казны. Причем дефицит бюджета был довольно значительным. Например, в 1997-м консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом в размере 2,2% ВВП, в 1999-м — 2,9% ВВП.

Дефицит бюджета в 1990-е был, с одной стороны, следствием тяжелого экономического положения в стране, которая после распада советской империи столкнулась с разрывом хозяйственных связей. С другой стороны, в 1990-е и в начале 2000-х наблюдалась высокая инфляция, и дефицит бюджета складывался порой из-за потери… инфляционных доходов (фактическая инфляция могла быть выше той, которая закладывалась в бюджет).

При этом до середины 2000-х дефицит бюджета, как и многие другие проблемы в стране, решались (финансировались) за счет эмиссии Нацбанка.

Ситуация в казне заметно стала меняться в лучшую сторону во второй половине 2000-х — на фоне экономического подъема удавалось исполнять консолидированный бюджет с профицитом (в 2006-м профицит составлял 1,4% ВВП, в 2007-м — 0,4% ВВП, в 2008-м — 1,4% ВВП).

Последствия мирового экономического кризиса привели к сокращению доходов казны и возникновению дефицита консолидированного бюджета в размере 0,7% ВВП в 2009 году.

В 2010 году дефицит консолидированного бюджета стал еще выше — 2,6% ВВП. В тот год президентских выборов, как сообщал Минфин, «бюджетно-финансовая и налоговая политика была ориентирована на стимулирование высоких темпов экономического роста и обеспечение повышения благосостояния граждан». Поэтому увеличение дефицита бюджета было закономерным следствием.

В 2011—2019 годы консолидированный бюджет исполнялся с профицитом. Добиваться этого удавалось иногда как за счет увеличения доходов (например, от экспорта сырьевых товаров), так и благодаря финансированию расходов за счет привлечения новых заимствований. За 2011—2019 годы госдолг вырос примерно на 70% и достиг по отношению к ВВП 33,7% на начало 2020 года.

В текущем году впервые за последнее десятилетие бюджет исполняется с дефицитом . Согласно базовому сценарию Минфина, дефицит республиканского бюджета может составить около 3 млрд рублей (изначально планировался 1 млрд рублей). Рост ожидаемого дефицита вызван в том числе выпадением доходов от внешнеэкономической деятельности и сокращением прибыли предприятий.

На 2021 год, по информации БелаПАН, перед Минфином поставлена задача сверстать бюджет с дефицитом, существенно не превышающем 3% ВВП. Предварительная версия консолидированного бюджета осенью была подготовлена с учетом дефицита 2,7% ВВП (в том числе республиканского — 2,6% ВВП).

Страну ждут непопулярные меры?

К каким последствиям приведет возврат Беларуси к дефицитному бюджету?

Белорусские экономисты пока не ожидают какого-то значимого увеличения доходов бюджета, которое бы позволило сократить размер ожидаемого дефицита.

«Динамика поступлений в бюджет зависит от экономических последствий общественно-политической ситуации в стране, а также от степени влияния новой волны пандемии на бизнес. В условиях высокой неопределенности сложно прогнозировать, когда может произойти какое-то восстановление доходов бюджета», — отметил в комментарии для БелаПАН старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Родион Морозов.

Теоретически, дефицит бюджета Беларусь могла бы финансировать за счет внешних заимствований.

«В последнее десятилетие бюджет исполнялся с профицитом, однако по факту был дефицит, который финансировался за счет привлечения внешних заимствований. Нынешний дефицит, возникший в бюджете из-за выпадения разных доходов, финансировать за счет новых заимствований будет проблематично», — полагает академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

Последние десять лет госдолг Беларуси увеличивался в том числе за счет нероссийских заимствований, однако сейчас они вряд ли возможны, отмечают эксперты.

«Если дефицит бюджета сохранится, его покрывать в нынешних условиях можно за счет остатков прошлых лет, либо за счет заимствований со стороны только России. В рамках текущей общественно-политической обстановки возможность привлечения западных заимствований на приемлемых условиях практически закрыта», — убежден Морозов.

Возврата к практике 1990-х, когда дефицит бюджета финансировался за счет эмиссии, эксперты не ожидают.

«За счет эмиссии страна не может финансировать дефицит бюджета, как в 1990-е, так как это вновь породит инфляционно-девальвационную спираль», — подчеркивает Борнукова.

По ее мнению, в следующем году, видимо, закончатся остатки бюджета, накопленные за годы профицита, за счет которых дефицит бюджета можно было бы финансировать. Соответственно, размер дефицита, который ожидается в 2021 году, в последующие годы сложно будет поддерживать.

«Мы уже слышим официальные заявления о возможном уменьшении декретного отпуска, а также о планах по сокращению налоговых льгот. Поэтому в среднесрочной перспективе в случае сохранения дефицита в казне стоит ожидать непопулярных мер, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета», — резюмировала Борнукова.