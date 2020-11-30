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Белорусскую казну ждут плохие времена

30.11.2020 08:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правительства многих стран сейчас заняты подготовкой бюджета на будущий год. В Беларуси он может быть весьма особенным — дефицита бюджета, который ожидается, в стране давно не было. К чему это приведет?

Белорусскую казну ждут плохие времена

 

Природа дефицита белорусского бюджета

Дефицит бюджета Беларусь уже переживала, но это было давно, поэтому не все об этом помнят. В лихие 1990-е расходы всегда превышали доходы белорусской казны. Причем дефицит бюджета был довольно значительным. Например, в 1997-м консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом в размере 2,2% ВВП, в 1999-м — 2,9% ВВП.

Дефицит бюджета в 1990-е был, с одной стороны, следствием тяжелого экономического положения в стране, которая после распада советской империи столкнулась с разрывом хозяйственных связей. С другой стороны, в 1990-е и в начале 2000-х наблюдалась высокая инфляция, и дефицит бюджета складывался порой из-за потери… инфляционных доходов (фактическая инфляция могла быть выше той, которая закладывалась в бюджет).

При этом до середины 2000-х дефицит бюджета, как и многие другие проблемы в стране, решались (финансировались) за счет эмиссии Нацбанка.

Ситуация в казне заметно стала меняться в лучшую сторону во второй половине 2000-х — на фоне экономического подъема удавалось исполнять консолидированный бюджет с профицитом (в 2006-м профицит составлял 1,4% ВВП, в 2007-м — 0,4% ВВП, в 2008-м — 1,4% ВВП).

Последствия мирового экономического кризиса привели к сокращению доходов казны и возникновению дефицита консолидированного бюджета в размере 0,7% ВВП в 2009 году.

В 2010 году дефицит консолидированного бюджета стал еще выше — 2,6% ВВП. В тот год президентских выборов, как сообщал Минфин, «бюджетно-финансовая и налоговая политика была ориентирована на стимулирование высоких темпов экономического роста и обеспечение повышения благосостояния граждан». Поэтому увеличение дефицита бюджета было закономерным следствием.

В 2011—2019 годы консолидированный бюджет исполнялся с профицитом. Добиваться этого удавалось иногда как за счет увеличения доходов (например, от экспорта сырьевых товаров), так и благодаря финансированию расходов за счет привлечения новых заимствований. За 2011—2019 годы госдолг вырос примерно на 70% и достиг по отношению к ВВП 33,7% на начало 2020 года.

В текущем году впервые за последнее десятилетие бюджет исполняется с дефицитом. Согласно базовому сценарию Минфина, дефицит республиканского бюджета может составить около 3 млрд рублей (изначально планировался 1 млрд рублей). Рост ожидаемого дефицита вызван в том числе выпадением доходов от внешнеэкономической деятельности и сокращением прибыли предприятий.

На 2021 год, по информации БелаПАН, перед Минфином поставлена задача сверстать бюджет с дефицитом, существенно не превышающем 3% ВВП. Предварительная версия консолидированного бюджета осенью была подготовлена с учетом дефицита 2,7% ВВП (в том числе республиканского — 2,6% ВВП).

 

Страну ждут непопулярные меры?

К каким последствиям приведет возврат Беларуси к дефицитному бюджету?

Белорусские экономисты пока не ожидают какого-то значимого увеличения доходов бюджета, которое бы позволило сократить размер ожидаемого дефицита.

Белорусскую казну ждут плохие времена«Динамика поступлений в бюджет зависит от экономических последствий общественно-политической ситуации в стране, а также от степени влияния новой волны пандемии на бизнес. В условиях высокой неопределенности сложно прогнозировать, когда может произойти какое-то восстановление доходов бюджета», — отметил в комментарии для БелаПАН старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Родион Морозов.

Теоретически, дефицит бюджета Беларусь могла бы финансировать за счет внешних заимствований.

Белорусскую казну ждут плохие времена«В последнее десятилетие бюджет исполнялся с профицитом, однако по факту был дефицит, который финансировался за счет привлечения внешних заимствований. Нынешний дефицит, возникший в бюджете из-за выпадения разных доходов, финансировать за счет новых заимствований будет проблематично», — полагает академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

Последние десять лет госдолг Беларуси увеличивался в том числе за счет нероссийских заимствований, однако сейчас они вряд ли возможны, отмечают эксперты.

«Если дефицит бюджета сохранится, его покрывать в нынешних условиях можно за счет остатков прошлых лет, либо за счет заимствований со стороны только России. В рамках текущей общественно-политической обстановки возможность привлечения западных заимствований на приемлемых условиях практически закрыта», — убежден Морозов.

Возврата к практике 1990-х, когда дефицит бюджета финансировался за счет эмиссии, эксперты не ожидают.

«За счет эмиссии страна не может финансировать дефицит бюджета, как в 1990-е, так как это вновь породит инфляционно-девальвационную спираль», — подчеркивает Борнукова.

По ее мнению, в следующем году, видимо, закончатся остатки бюджета, накопленные за годы профицита, за счет которых дефицит бюджета можно было бы финансировать. Соответственно, размер дефицита, который ожидается в 2021 году, в последующие годы сложно будет поддерживать.

«Мы уже слышим официальные заявления о возможном уменьшении декретного отпуска, а также о планах по сокращению налоговых льгот. Поэтому в среднесрочной перспективе в случае сохранения дефицита в казне стоит ожидать непопулярных мер, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета», — резюмировала Борнукова.

 
 
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Дефицит бюджета, который ожидается в 2021-м, может быть таким как в лихие 1990-е.
 
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