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На границе возник транспортный коллапс

30.11.2020 08:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Огромные очереди на границе Беларуси со странами Евросоюза никуда не исчезли.

На границе возник транспортный коллапс

По данным Госпогранкомитета на 08:00, своей очереди на выезд ожидает более 1650 большегрузных автомобилей.

Самые длинные «колейки» на литовском направлении — более 1200 фур:

  • «Бенякони» — более 370;
  • «Каменный Лог» — более 350;
  • «Котловка» — более 260;
  • «Привалка» — более 220.

Более 270 грузовиков «мерзнет» в очередях на выезд в Польшу:

  • «Брузги» — более 130;
  • «Козловичи» — более 80;
  • «Берестовица» — более 60.

В двух пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе стоит более 180 большегрузов:

  • «Григоровщина» — 170;
  • «Урбаны» — более 10.
 
 
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Огромные очереди на границе Беларуси со странами Евросоюза никуда не исчезли.
 
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