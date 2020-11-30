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На границе возник транспортный коллапс
Источник материала: Навiны
Огромные очереди на границе Беларуси со странами Евросоюза никуда не исчезли.
По данным Госпогранкомитета на 08:00, своей очереди на выезд ожидает более 1650 большегрузных автомобилей.
Самые длинные «колейки» на литовском направлении — более 1200 фур:
Более 270 грузовиков «мерзнет» в очередях на выезд в Польшу:
В двух пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе стоит более 180 большегрузов:
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Огромные очереди на границе Беларуси со странами Евросоюза никуда не исчезли.
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