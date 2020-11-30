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У БПЦ новый спикер
Источник материала: Навiны
Митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси, 27 ноября назначил исполняющим обязанности председателя синодального информационного отдела Белорусского экзархата Русской православной церкви (БПЦ) иеромонаха Афанасия Соколова, сообщает портал БПЦ.
Синодальный информационный отдел среди прочего выполняет функции пресс-службы экзархата, а его глава — функции пресс-секретаря.
Иеромонах Афанасий (в миру Юрий Соколов) является проректором по воспитательной работе Минской духовной академии. В 1994 году окончил Белорусский государственный педагогический университет и Минскую духовную семинарию, в 1999-м — Минскую духовную академию, имеет степень кандидата богословия.
Сообщается, что митрополит Вениамин удовлетворил прошение прежнего пресс-секретаря БПЦ протоиерея Сергия Лепина об увольнении по собственному желанию, выразив ему благодарность за «многолетние труды по руководству работой синодального информационного отдела».
Лепин остается настоятелем Свято-Преображенской церкви в Ракове (Воложинский район Минской области).
Протоиерей Сергий подал заявление об увольнении с должности, в которой проработал около 10 лет, 26 ноября. Причины этого шага священник не комментировал.
Ранее председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви Московского патриархата протоиерей Сергий Лепин на своей странице в «Фейсбуке»
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Митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси, 27 ноября назначил исполняющим обязанности председателя синодального информационного...
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