У БПЦ новый спикер

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси, 27 ноября назначил исполняющим обязанности председателя синодального информационного отдела Белорусского экзархата Русской православной церкви (БПЦ) иеромонаха Афанасия Соколова, сообщает портал БПЦ.





Синодальный информационный отдел среди прочего выполняет функции пресс-службы экзархата, а его глава — функции пресс-секретаря.

Иеромонах Афанасий (в миру Юрий Соколов) является проректором по воспитательной работе Минской духовной академии. В 1994 году окончил Белорусский государственный педагогический университет и Минскую духовную семинарию, в 1999-м — Минскую духовную академию, имеет степень кандидата богословия.

Сообщается, что митрополит Вениамин удовлетворил прошение прежнего пресс-секретаря БПЦ протоиерея Сергия Лепина об увольнении по собственному желанию, выразив ему благодарность за «многолетние труды по руководству работой синодального информационного отдела».

Лепин остается настоятелем Свято-Преображенской церкви в Ракове (Воложинский район Минской области).

Протоиерей Сергий подал заявление об увольнении с должности, в которой проработал около 10 лет, 26 ноября. Причины этого шага священник не комментировал.

Ранее председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви Московского патриархата протоиерей Сергий Лепин на своей странице в «Фейсбуке» осудил уничтожение силовиками мемориала Романа Бондаренко во дворе на улице Червякова в Минске («площадь Перемен»).

Тогда же публично раскритиковал снос народного мемориала Бондаренко также генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии Римско-католического костела в Беларуси епископ Юрий Кособуцкий.

Позицией представителей церквей возмутился Александр Лукашенко. 17 ноября на совещании по внешней политике он обратился к главе своей администрации Игорю Сергеенко: «Игорь Петрович, возьмите с генеральным прокурором, фамилии этих деятелей известны, и спросите, где и кто позволил издеваться над иконами, лампадами и цветами. Мы аккуратнейшим образом вывезли эти мемориалы туда, где они должны быть — на кладбище. Чтобы люди видели, что мы не варвары. Они ж это наверняка знают. Но им не надо то, как диктатор к этому относился, и те, кто исполнял — «рабы». Они их рабами назвали. Им надо показать, что это — варвары. А мы покажем, как мы это делали на самом деле. И надо, чтобы правоохранительные органы дали им оценку. Хватит терпеть это издевательство! Мы рот никому не закрываем. Но говорите правду! Сказал неправду — отвечай».

18 ноября Генеральная прокуратура вынесла Лепину и Кособуцкому официальные предупреждения «о недопустимости нарушения закона».

Уполномоченному по делам религий и национальностей Генпрокуратура вынесла предписание с требованием «устранить выявленные нарушения и принять дополнительные меры по предупреждению разногласий в сфере взаимоотношений государства и религиозных организаций».