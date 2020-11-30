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У БПЦ новый спикер

30.11.2020 08:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси, 27 ноября назначил исполняющим обязанности председателя синодального информационного отдела Белорусского экзархата Русской православной церкви (БПЦ) иеромонаха Афанасия Соколова, сообщает портал БПЦ.

У БПЦ новый спикер

Синодальный информационный отдел среди прочего выполняет функции пресс-службы экзархата, а его глава — функции пресс-секретаря.

Иеромонах Афанасий (в миру Юрий Соколов) является проректором по воспитательной работе Минской духовной академии. В 1994 году окончил Белорусский государственный педагогический университет и Минскую духовную семинарию, в 1999-м — Минскую духовную академию, имеет степень кандидата богословия.

Сообщается, что митрополит Вениамин удовлетворил прошение прежнего пресс-секретаря БПЦ протоиерея Сергия Лепина об увольнении по собственному желанию, выразив ему благодарность за «многолетние труды по руководству работой синодального информационного отдела».

Лепин остается настоятелем Свято-Преображенской церкви в Ракове (Воложинский район Минской области).

Протоиерей Сергий подал заявление об увольнении с должности, в которой проработал около 10 лет, 26 ноября. Причины этого шага священник не комментировал.

Ранее председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви Московского патриархата протоиерей Сергий Лепин на своей странице в «Фейсбуке» осудил уничтожение силовиками мемориала Романа Бондаренко во дворе на улице Червякова в Минске («площадь Перемен»).

Тогда же публично раскритиковал снос народного мемориала Бондаренко также генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии Римско-католического костела в Беларуси епископ Юрий Кособуцкий.

Позицией представителей церквей возмутился Александр Лукашенко. 17 ноября на совещании по внешней политике он обратился к главе своей администрации Игорю Сергеенко: «Игорь Петрович, возьмите с генеральным прокурором, фамилии этих деятелей известны, и спросите, где и кто позволил издеваться над иконами, лампадами и цветами. Мы аккуратнейшим образом вывезли эти мемориалы туда, где они должны быть — на кладбище. Чтобы люди видели, что мы не варвары. Они ж это наверняка знают. Но им не надо то, как диктатор к этому относился, и те, кто исполнял — «рабы». Они их рабами назвали. Им надо показать, что это — варвары. А мы покажем, как мы это делали на самом деле. И надо, чтобы правоохранительные органы дали им оценку. Хватит терпеть это издевательство! Мы рот никому не закрываем. Но говорите правду! Сказал неправду — отвечай».

18 ноября Генеральная прокуратура вынесла Лепину и Кособуцкому официальные предупреждения «о недопустимости нарушения закона».

Уполномоченному по делам религий и национальностей Генпрокуратура вынесла предписание с требованием «устранить выявленные нарушения и принять дополнительные меры по предупреждению разногласий в сфере взаимоотношений государства и религиозных организаций».

 
Теги: Минск
 
 
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Митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси, 27 ноября назначил исполняющим обязанности председателя синодального информационного...
 
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